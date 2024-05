K nezměrné tragédii došlo v uplynulých dnech v Kravařích na Opavsku během cirkusového představení, kdy pětiletá dívka vdechla sousto párku v rohlíku. Začala se dusit a ani přes rychle poskytnutou pomoc přihlížejících i záchranářů se ji nepodařilo zachránit. Po několika dnech v nemocnici zemřela.

Přes rychlý zásah zdravotníků dívenka svůj boj o život prohrála. Ilustrační foto. | Foto: ZZS MSK

O smutné události jako první informovaly Novinky.cz. Babička v kravařském areálu Mezivodky koupila vnučce párek v rohlíku. Při konzumaci jídla dítěti zaskočilo sousto v krku a začalo se dusit. Poté upadlo do bezvědomí a postupně u něj došlo i k zástavě krevního oběhu.

Nejprve se děvčátko pokoušeli křísit lidé, kteří se stali svědkem události. Snažili se dostat sousto ven za pomocí pokusů o vyvolání zvracení. „Dva kolemjdoucí se o záchranu pokoušeli i pomocí nepřímé masáže srdce. Další lidé zavolali záchranku,“ uvedl mluvčí strážníků René Černohorský.

Na místo dorazila sanitka i vrtulník letecké záchranné služby. Zdravotníci zjistili, že u dítěte již došlo k zástavě krevního oběhu. „Dívenka byla resuscitována a krevní oběh se podařilo obnovit. V kritickém stavu ji posádka vrtulníku předala do ostravské fakultní nemocnice,“ potvrdil Novinkám mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Dívka však po několika dnech v nemocnici zemřela.

Odborníci radí, že jedinou prevencí před takovými událostmi je střídmost při konzumaci. Hlavně malé děti by měly být vychovávány k tomu, aby jídlo nehltaly a aby během konzumace omezily pohyb a mluvení.

„Základní opatření je takové, aby dítě dostávalo stravu přiměřenou věku a aby ji konzumovalo v klidu,“ řekl pro Novinky.cz profesor Pavlíček z ostravské fakultní nemocnice.

Zřejmě poslední tragický případ, kdy dítěti zaskočil v dýchacích cestách kousek párku, se odehrál před sedmnácti lety v Liberci, tehdy šlo ale o podstatně mladší dítě – chlapce ve věku dvou let. Dítě skončilo nejprve v liberecké nemocnici, vrtulník ho ale ještě týž den večer přepravil do ústecké nemocnice, která má lepší přístrojové vybavení. Ani to ale nepomohlo a chlapec po několika dnech zemřel.