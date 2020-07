Na první pohled se nejedná o nic dramatického. Jen stromy mají v korunách navíc ještě kulaté trsy něčeho jiného. Jenže toto „něco jiného“ vede v konečném důsledku k odumření celé dřeviny. Jde o jmelí bílé, které se usadí na stromě a prazituje na něm, čili od něj odebírá vodu i další látky. Jenže na rozdíl od svého hostitele potřebuje jmelí k životu daleko více vody a tím strom dehydratuje.

Také slezská metropole se řadí k městům a obcím v Moravskoslezském kraji, kde počet napadených stromů roste vysokým tempem. Radnice se proto rozhodla zkusit štěstí a požádat si o evropskou dotaci na likvidaci jmelí. A povedlo se jí to jako jednomu z prvních měst u nás.

Používat se nebude žádná chemie, půjde o „ruční práci“, tedy mechanické ořezávání. Dohromady bude jmelí odstraněno na 506 stromech. „Bude se to provádět na etapy, počítáme, že do tří let by mělo být hotovo. Projekt spočívá v ořezávání i kácení těch stromů, které jsou už hodně napadeny, v tomto případě se počítá s náhradní výsadbou,“ upřesňuje náměstek primátora Michal Jedlička.

Právě ty dřeviny, u nichž už jmelí stihlo napadnout více než padesát procent objemu koruny, budou muset jít k zemi. Je jich 115 a místo nich se vysadí nové, tedy nových 115 kusů.

Likvidace bude probíhat v Opavě i jejich městských částech. Nejzasaženější oblastí jsou Městské sady, zde bude vykáceno hned 82 stromů. Jmelí nejčastěji ve slezské metropoli napadá lípy srdčité. Součástí projektu by měla být i prevence dalšího šíření jmelí. „Jedním z hlavních cílů plánovaných opatření je pak i zajištění bezpečnosti v dosahu napadených dřevin, zejména v oblasti Městských sadů. Váha jednotlivých trsů může dosahovat i několika desítek kilogramů,“ dodává Jedlička.