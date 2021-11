Letos začal výlov rybníku Bezruč v pátek 5. listopadu a skončí v neděli 7. listopadu.

Jan Stehlík, spolumajitel společnosti Chov ryb Jistebník, která rybník Bezruč obhospodařuje, pro Deník uvedl, že předpokládá, že letošní produkce ryb je dobrá, jen se dá očekávat nižší váha ryb.

„Důvodem je letošní poměrně chladný rok, což má vliv na chov ryb. S přikrmováním se většinou začíná na začátku června, letos se začalo až někdy na konci června, pak byl srpen chladnější, takže ryba žrala méně, podobné to bylo v září. Ryba neměla prostor na to, aby vyrostla do vyšších hmotnostních hodnot,“ řek Jan Stehlík a upřesnil, že zatímco loni měl kapr průměrnou váhu přes tři kilogramy, letos očekávají průměr okolo 2,80 kilogramu.

Jan Stehlík připomněl, že se společnost Chov ryb Jistebník zaměřuje zejména na chov kapra. „Ten převládá, druhou nejpočetnější rybou je tolstolobik, pak je to v menších počtech štika, candát, sumec,“ upřesnil.

Výlov rybníka Bezruč u Jistebníku, pátek 5. listopadu 2021.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

K chovu amura, který bývá rovněž oblíbenou pochoutkou, Jan Stehlík uvedl, že ho je zanedbatelné množství, zhruba okolo deseti metráků.

„Při chovu na zdejších rybnících jsme omezení předpisy CHKO kvůli zachování litorálních pásem. Amur je býložravá ryba, která hodně spotřebuje, a je schopná ožrat všechno, co kolem toho rybníka je. Pokud se tady vyskytují například nějaké chráněné rostliny, tak amura vysazovat nemůžeme,“ vysvětlil Jan Stehlík.

Některé slovené ryby si zájemci mohou koupit už ve stánku u rybníka, většina ryb jde ale na sádky. „Samozřejmě vytřídíme z těch ryb menší, které jdou do komorových rybníků a na jaře se budou vysazovat třeba tady do Bezruče nebo do dalších rybníků.

Chov ryb Jistebník vznikl v roce 1994 jako následovník Státního rybářství Ostrava. Původ jistebnické soustavy rybníků sahá do poloviny 14. století. Společnost v současné době hospodaří na zhruba 350 hektarech v okolí Jistebníku, Polanky, Klimkovic. Největším rybníkem je právě Bezruč s více než 70 hektary plochy.