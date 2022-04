Také na Hlučínsko se do některých obcí stovky let staré zvony už vrátily nebo teprve vrátí. To je i případ Oldřišova. Zvon z místního kostela pochází z roku 1507, váží 590 kilogramů a v současné době se nachází ve věži kostela sv. Františka ve Schweningenu. Více už prozradí starosta Oldřišova Petr Toman, který pohovořil také o dalších aktualitách v obci.