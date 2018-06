Do Opavy se sjeli kuchaři ze čtyř zemí

Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí NOČNÍ HLÍDAČ NA FARMĚ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Noční provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: pan Martínek, tel.: 602 520 261, pan Tesař, tel.: 602 790 011, pan Poštulka, tel.: 724 019 416. Telefonicky po - pá od 6:30 do 15:00 hod., e-mail: bretislav.martinek@zpotice.cz, vladimir.tesar@zpotice.cz, rene.postulka@zpotice.cz. Osobně - dle telefonické dohody. , Požadujeme kladný vztah ke zvířatům, zodpovědnost. Požadujeme zajištění vlastní dopravy - osobní automobil. , Náplň práce: noční ostraha areálu, další práce související s provozem živočišné výroby, asistence u porodů dojnic, ošetřování telat, práce se zvířaty. , Nástup možný ihned, pracoviště: Farma Uhlířov.. Pracoviště: Zp otice, a.s. - středisko uhlířov, 747 84 Melč. Informace: Břetislav Martínek, +420 602 520 261.

Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) BRIGÁDA - PRACOVNÍK, PRACOVNICE VÝSTUPNÍ KONTROLY, EXPEDICE, VÝROBY. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 73.2 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: *KO: Pavlíková Blažena, životopis zašlete na e-mail: b.pavlikova@slezska-pekarna.cz, tel.: 553 760 915 - volat od 6:30 do 13:30 hod., Pracoviště Slezská pekárna Opava, nástup ihned., Jedná se o výpomoc po dobu letních prázdnin, vhodné i pro uchazeče od 16 let. Uvítáme uchazeče nad 18 let, kteří mohou pracovat i na nočních směnách.. Pracoviště: Zemědělské družstvo "agroholding" se sídlem v bernarticích - slezská pekárna, Otická, č.p. 2469, 746 01 Opava 1. Informace: Blažena Pavlíková, +420 553 760 915.