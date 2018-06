Do školky už od dvou let? Téma v regionu stále vyvolává emoce

Jedni to podporují, druhým to přijde doslova postavené na hlavu. Ať už tak či onak, přijímání dvouletých dětí do školek rozvířilo v poslední době poměrně velké emoce. A to jak přímo mezi učitelkami v mateřských školách, tak mezi rodiči.

V každém případě nejsou dvouleté děti ve školkách žádnou výjimkou a zaměstnány tak musí být kromě učitelek často také chůvy. Jak redakci potvrdila vedoucí odboru školství opavského magistrátu Andrea Štenclová, při letošním zápise bylo podáno 689 žádostí, což je o 73 více než loni. „V tom byly duplicity 107 dětí, to znamená, že rodiče se svým dítětem přišli k zápisu na více opavských mateřských školách. Skutečný počet dětí, které žádají o umístěním je tedy 582. V tomto počtu je velký počet dětí mladších 3 let. Konkrétně 306 dětí, což je 52,6%," vysvětluje. Jak dodala, z počtu 306 dětí mladších tří let bude mít po 1. září tohoto roku dva roky celkem dvanáct dětí. Například v Mateřské škole Sedmikrásky, která má celkem pět pracovišť, přijali 66 dětí. „Bylo přijato přibližně 25 dětí, které dovrší nejpozději v září dvou let. Počet dvouletých dětí je v průměru stejný jako v loňském roce. V minulých dvou letech jsme měli tři chůvy, od září již budou čtyři. Vzhledem k počtu školek, kterých je pět, nám stále jedna chůva chybí. Finance však na ni nedostaneme, prostředky jsou omezené," uvedla tamní ředitelka Eva Matušková. To v Mateřské škole Hlučín, Cihelní dvouleté děti vůbec nepřijímají. „Služby chůvy nevyužíváme. Pevně věřím, že zákon, který ukládá povinnost přijímat dvouleté děti, neprojde a zvítězí zdravý lidský rozum," uvedla ředitelka školky Radka Josefusová.





Autor: Veronika Schindlerová