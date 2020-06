A zatím zůstávají uzavřeny stále, do nemocnice se všichni dostanou jedině hlavním vchodem z Rybovy ulice.

„S ohledem na epidemiologickou situaci a bezpečnostní audit, který počet vstupů do nemocnice označil jako značné bezpečnostní riziko pro pacienty i zaměstnance, jsme se rozhodli ponechat všechny boční vstupy do nemocnice zatím uzavřeny. Samozřejmě si uvědomujeme, že zejména pro seniory, kteří přijíždí k nemocnici hromadnou dopravou se cesta prodlužuje. Přesto všechny žádáme, aby při vstupu do areálu i nadále využívali pouze hlavní vchod,“ uvedl ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert. Všem příchozím nebo přijíždějícím do nemocnice bude stále měřena teplota.