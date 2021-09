V sociálně terapeutické dílně, patřící hlučínské Charitě, denně dochází dvanáct klientů s různými handicapy. Mezi nimi převládají lidé mentálně postižení a několik jich je též duševně nemocných. Pod odborným vedením se zdokonalují v pracovních aktivitách, které jim zpříjemňují život a pomáhají při zvládání každodenních činností.

Psi paní Blokeschové jsou v dílně vítaná návštěva. | Foto: archiv Charita Hlučín

Město na provoz dílny přispívá každý rok v rámci programu na podporu sociálních služeb a projektů. Bez jeho finanční pomoci by provoz dílny nebyl možný. Dílna nemá pro denní výrobu žádné normy. Jde o to, aby klienti jejím prostřednictvím našli uplatnění a své místo v životě. „Snažíme se, aby skrze naše aktivity získávali co největší možné společenské i pracovní uplatnění a stali se tak samostatnější i v běžném životě“, přibližuje vedoucí dílny Tereza Kupková její hlavní náplň. Ideální je v případě, že klient po pobytu v ní získá své pracovní uplatnění například v chráněné dílně.