Článkový vůz bude zapojen do atraktivního programu, který proběhne v sobotu 10. listopadu v Opavě a okolí jako rozlučka s legendárními trolejbusy Škoda 14 Tr.

Do ulic Opavy poprvé vyjede kloubový trolejbus.Foto: Deník / Veronika Bernardová

Ještě nikdy se Opavané neměli ve slezské metropoli možnost svézt kloubovým trolejbusem. To se už ale brzy změní, protože „harmonika“ bude ulice brázdit hned dva dny, a to v pátek 9. a v sobotu 10. listopadu. Vše se uskuteční v rámci velké akce, která je právě na 10. listopadu plánovaná k symbolickému rozloučení s legendárními trolejbusy Škoda 14 Tr, které z opavských ulic nadobro zmizí, protože je nahradí moderní vozy.

Starší kloubový trolejbus typu Škoda 15 Tr pořídil z Chomutova časopis Československý dopravák. Jeho šéfredaktor Libor Hinčica je zároveň autorem nápadu k připravované listopadové akci.

„Vůz bude opravdu vypadat jako opavský trolejbus, dostane bílo – červený vzhled a nálepky, takže bude dokonalou iluzí. Jedná se o vyřazený vůz z roku 1995. V pátek 9. listopadu by se měl účastnit noční fotojízdy pro fanoušky veřejné dopravy, v sobotu pak bude nasazen na zvláštní linku spojující vozovnu se smyčkou Albert Hypermarket, zajištěn bude přestup na historické autobusy a končící trolejbusy typu 14 Tr,“ vysvětlil Libor Hinčica.

Trolejbusem z Opavy do Hradce

Kloubový trolejbus přitom mohl být plnohodnotnou součástí dopravy v Opavě a okolí. V minulosti totiž existoval plán na pořízení těchto článkových vozů, které měly převážet cestující z Opavy do Hradce nad Moravicí. Tento nápad se zrodil ještě před revolucí. Vize byla taková, že by se mělo postupně přecházet pouze k domácím palivům, čili k elektřině.

„Takových plánů tehdy vzniklo skutečně hodně. Avšak po revoluci se od nich ustoupilo, ekonomická výhodnost nevyšla optimálně. Studie trati z Opavy do Hradce byla zpracována Pragoprojektem v roce 1990. Účelem trati, která měla být ukončena až v Kajlovci, mělo být zlepšení návozu pracovníků z oblasti okolo Hradce do Opavy. Trolejbusy by nahradily osobní železniční dopravu,“ popsal Libor Hinčica.

Trať měla začít fungovat v roce 1996, k její realizaci ale nikdy nedošlo.