Tématicky se hlásí k celosvětové kampani Fashion Revolution a pořadatelem je opavský neziskový spolek Kapradí. „Každý rok se při sbírání a třídění darovaných věcí zamýšlíme nad tím, kolik toho stále nakupujeme a kolik reálně využíváme. Potřebujeme si pořizovat stále nové věci nebo po nich jen toužíme? A co když se nám věci doma hromadí? A jak je poslat dál do oběhu? Jak tedy nakupovat udržitelně a to nejen módu?” zajímá autorku projektu Kateřinu Rybářovou Vavrečkovou.

Sbírka pěkných a funkčních věcí, které mohou ještě posloužit a udělat radost, se uskuteční od pondělí 3. do čtvrtku 6. října vždy od 9 do 17 hodin bude probíhat v prostoru Slezanky, který bude rovněž i místem pro samotný bazar. Otevřený veřejnosti bude od čtvrtku 6. října v 15 hodin do soboty 8. října se závěrem opět v 15 hodin. Co návštěvníkům nabídne? Dámské, pánské a dětské oblečení, hračky, módní doplňky, sklo, porcelán, sportovní vybavení i drobný nábytek. S výběrem zájemcům poradí Natálie Bernard, ostravská módní stylistka s přesahem k udržitelné módě. Na místě bude rovněž i pleťové a kosmetické poradenství a chybět nebude ani kavárna sociálního podniku Mental Café.

„Organizace takovéto akce probíhá jen díky desítkám dobrovolníků, kteří nám nezištně pomáhají. Nevyužité dary pak věnujeme potřebným lidem z do různých organizací - např. azylového domu, psychiatrické nemocnice i psího útulku,“ dodává Kateřina Rybářová s poděkováním všem, kteří pomáhají vrátit nepotřebné věci znovu do oběhu. Výtěžek bazaru podpoří environmentální a vzdělávací aktivity spolku a rozvoj komunitního Lučního sadu, který je stejně tak zajímavým místem pro vzdělávání v jedinečném krajinném biotopu jako i místem pro setkávání komunity napříč generacemi.