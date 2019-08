Z Opavy dojeli do Aše, dále pokračovali přes Německo, Belgii až do Anglie. Na cestách mají být osmnáct dní a najet chtějí více než pět tisíc kilometrů. Aktuálně se expedice nachází ve své polovině.

Naše redakce se s Romanem Kořistkou spojila ve čtvrtek 8. srpna ve večerních hodinách. Jak jsme zjistili, zatím všechno šlape jako na drátkách. „Belgie se nám moc nelíbila, ale možná to bylo také tím, že jsme zde neměli žádný záchytný bod a jen jsme jeli. Výhodou tam ovšem je, že v obcích je povolena rychlost sedmdesát kilometrů v hodině, takže to bylo dobré,“ pousmál se Roman Kořistka. Průměrná rychlost jawy i s přívěsným PAV vozíkem, kterým dva dobrodruzi disponují, je totiž okolo pětasedmdesáti kilometrů. Z Belgie se trajektem dostali až do Anglie. Tady si mimo jiné museli zvyknout i na jízdu vlevo. „Je to samozřejmě něco úplně jiného. Když jedeme přes velké město, máme tendenci vyjíždět vpravo. Také nás překvapilo, že se opravuje Big Ben, kolem kterého je lešení. Dnes si už ale Anglii užíváme,“ pokračoval. Najeto zatím mají kolem dvou tisíc kilometrů. „Všechno jinak běží podle plánu, počasí je také dobré, až na občasné přeháňky,“ dodal Roman Kořistka. Včera se měli dobrodruzi trajektem přesunout do Irska.

Putování Dobrodruhů na jawách mohou zájemci sledovat na Facebooku Dobrodruzi na jawách.