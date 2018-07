Dobrodruzi na Jawách projeli cílem své cesty

Před nedávnem se skupina čtyř motorkářů z Opavy a Holasovic vydala vstříc dobrodružství směr Norsko. Místem odjezdu se stalo opavské Stříbrné jezero.

Roman Kořistka, Jakub Chodura, Jiří Zimola a Martin Raida aneb Dobrodruzi na Jawách zhruba před dvěma týdny vyrazili na už desátou pouť, kterou v rámci své skupiny zorganizovali. Na strojích značky Jawa 175 a 250 projeli Polsko, odkud přes Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Finsko a Švédsko doputovali až do Norska. Trajektem se následně nechali převézt do Dánska a po průjezdu Německem se vraceli zpět domů. Naší redakci se s motorkáři povedlo spojit, když se nacházeli v Dánsku, zhruba patnáct kilometrů od hranice s Německem. Během výpravy všechno šlo jako po másle. Řešil se jen drobný technický problém. „Vyměnili jsme pouze jednu pružinku u uhlíku a spojkové lanko. To je vše,“ uvedl jeden z členů skupiny Roman Kořistka.

Dobrodruzi na své cestě minuli velmi zajímavá místa. „V Polsku jsme navštívili Vlčí doupě, bohužel už tam toho není moc k vidění. Litva a Lotyšsko, to je taková Ukrajina. Líbilo se nám, že tam mají místo psů u každého domu na sloupu čápa. Ve Finsku jsme měli ubytování v Helsinkách, které nám domluvil kamarád. Jeho kamarádka nás další den provedla po městě. Jinak nám skoro celou dobu až do Švédska mrholilo a pršelo,“ mínil dále. Po plavbě na trajektu se motorkáři z Opavska mohli přesunout směr Švédsko. I když tam okouzlila pěkná příroda, to nejlepší přišlo až v Norsku. Fjordy cestovatelům doslova učarovaly. Nevadily ani drobné potíže s navigací. „Všichni na nás mávali a fotili se s námi. Projeli jsme Trollstigen, který byl v našem plánu a hlavně to je ráj motorkářů, takže zážitků je určitě mnoho,“ přiznal Roman Kořistka, který si dobrodružnou cestu užíval. Před opuštěním Dánska ovšem přiznal, že se všichni už těší domů: „Hlavně na naše rodiny a přátele. Samozřejmě i na teplé jídlo, sprchu a postel.“