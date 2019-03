Za uplynulý rok odpracovali dobrovolníci v Opavě a okolí, na Vítkovsku a v Bruntále celkem 2182 hodin. Jak uvádí koordinátorka dobrovolnického centra Elim Dominika Kramná, dobrovolnictví pomáhá člověku najít určitý cíl, cítit se užitečný, najít nové kamarády a aktivně se zapojit do dění ve svém okolí.

„I přesto, že to zní jako klišé, nám dobrovolníci často říkají, že více dostávají oni sami, než dávají. Dobrý pocit, který se nedá koupit. Pokud děláte nějakou práci za peníze, vnímáte to úplně jinak, než pokud tak činíte pro radost,“ míní Dominika Kramná.

Opavský Elim spolupracuje také s městy Vítkov, Hlučín či Bruntál. Dobrovolníkem se může stát každá osoba starší patnácti let.

„Mohou pomáhat v domovech seniorů, nemocnicích, chráněných dílnách, lidem nebo dětem se zdravotním či mentálním postižením. Dobrovolník se orientuje na lidský kontakt, avšak nikdy nenahrazuje práci odborného personálu, pouze ji na úrovni svých možností doplňuje. Krátké pravidelné návštěvy, popovídání si či procházka přinese radost do monotónního dne komukoli,“ pokračuje Dominika Kramná. V Elimu si mohou zájemci o dobrovolnictví vybrat hned z několika programů.

Náhradní prarodiče

Jedním z nich je například program 3G, což doslova znamená tři generace.

„Vznikl v národním dobrovolnickém centru Hestia v Praze z toho důvodu, že v rodinách často chybí babička nebo dědeček, zkrátka starší člověk. Nemusí to být jen kvůli úmrtí, ale rodina se třeba přestěhuje. Cílem programu je propojit generace. Funguje to tak, že k nám přijde člověk, chce dělat dobrovolníka a chtěl by být v kontaktu s dětmi. My se snažíme vybrat rodinu, kde chybí senior. Udělá se první společná schůzka, pak se aktéři pomalu poznávají a poté náhradní senior navštěvuje rodinu jednou, dvakrát týdně, podle času. S dítětem chodí například ven, doprovází jej na kroužek, hrají hry. Když to vyjde, jezdí pak všichni dohromady i na výlety, celé víkendy a podobně,“ popisuje Dominika Kramná princip programu.

Náhradní babičkou nebo dědečkem se může stát aktivní člověk, který má více než padesát let.

„Projekt u nás běží už několik let a za tu dobu prošlo asi šest rodin, čtyři fungovaly hodně dlouho, nyní máme jednu. Spíše se hlásí ženy, ale mohou to být samozřejmě i muži. Lidé by měli vědět, že mohou být aktivní i jinak. Pokud mají dost volného času, nemají koníčky nebo ještě svá vlastní vnoučata, u nás mají brány otevřené,“ dodává Dominika Kramná, která všem zájemcům o dobrovolnictví poskytne informace na čísle 775 938 563.

Obrátit se lidé mohou i na web www.dobrovolniciopava.cz.