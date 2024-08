Všichni, kteří by rádi poznali pocit pilota bezmotorového letadla, tedy kluzáku i větroně, dostanou znovu možnost bližšího seznámení s činností letiště a seznamovacího letu větroněm L-13A Blaník. „Po startu navijákem do výšky zhruba 300 metrů prožije zájemce na místě pilota a se zkušeným instruktorem za zády tichý let v okolí letiště a proletět se na ní mohou i děti od deseti let věku,“ přibližuje akci za aeroklub člen plachtařského odboru a současně i letecký instruktor Jaroslav Fojtek.

A to rozhodně nebude všechno, co se bude dít. Aeroklub nabídne návštěvníkům i možnost letu v některém ze svých motorových letadel, ať už v klasické Cessně nebo v novém Altu, které koupil od výrobce před dvěma měsíci. Pro zájemce o let větroněm se startem navijákem je připravena elektronická rezervace, kterou mohou udělat na stránkách www.lkza.cz/rezervace/. Cena jednoho letu je 400 korun.

Větroň L-13A Blaník je celokovový letoun československé výroby, který se stal legendou sportovního létání prakticky po celém světě. Právě v jeho kabině se naučily létat tisíce pilotních žáků na letištích snad všech kontinentů. Mimo roli školního letadla, které kromě tehdejšího Svazarmu a současných aeroklubů využívala dokonce armáda, ho používají též akrobatické skupiny slovenská čtyřka Očovskí bačovia i profesionální piloti společnosti Red Bull z Rakouska. Desítky i jednotlivé kusy létají dodnes po celé Evropě i v USA, Argentině, Austrálii nebo Africe. Slezský aeroklub v Zábřehu u Dolního Benešova provozuje dva kusy Blaníků, kterými jsou zmíněný L-13A model se zesíleným nosníkem křídla s možností základů akrobacie a L-23, který je jeho inovovaným mladším typem s ocasními plochami ve tvaru písmene T.

„V letových ukázkách představíme též další letadla, ať už naše aeroklubová nebo soukromá, takže návštěvníci zažijí i „malý letecký den“, který začne přibližně ve 13 hodin. Nebudou chybět zástupci legendární řady Trenér, amatérské stavby sportovních letadel, tzv. ultralajtů, i moderní konstrukce sportovních a turistických letadel, které v současnosti nabízejí čeští i zahraniční výrobci. K tomu představíme historické kluzáky a větroně, které si stále udržujeme v letuschopném stavu,“ doplňuje Libor Mašík s tím, že létat se bude od 9 hodiny po celý den nad Zábřehem, Dolním Benešovem a okolím.

Během letos první květnové akce na letišti v Dolním Benešově přerušil létání déšť. Všechno nasvědčuje tomu, že tentokrát bude počasí „to správné letecké“ a další desítky malých i velkých návštěvníků zjistí, že nejkrásnější pohled na svět je ze sedadla větroně. Akce se uskuteční s podporou Ministerstva obrany České republiky.