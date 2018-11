Dominik Vavrečka: Ve skutečnosti jde tonoucí pod hladinu prakticky okamžitě

V představách lidí figurují vodní záchranáři jako svalnatí muži nebo ženy v červených plavkách se záchranným pásem nebo s prknem v ruce prohánějící se po plážích s vidinou jediného: Zachránit tonoucího. Přesně tak je vykreslil televizní seriál Pobřežní hlídka. Zda se tyto řádky shodují s realitou, jsme se snažili zjistit u člena Vodní záchranné služby ČČK Dominika Vavrečky z Hrabyně.

Jako závodní plavec ovládá Dominik Vavrečka všechny styly. Nejraději má ovšem volný způsob, který je vlastně jediným stylem, jenž se ve Vodním záchranném sportu využívá.Foto: archiv Davida Vavrečky

Jak je to s vámi, také se proháníte po plážích?

Ano, avšak nikoliv jako plavčík, ale jako vodní záchranář a především jako závodník. Vodní záchranný sport je regulérní sport, který má svá pravidla, a konají se v něm mezinárodní závody, jako je mistrovství Evropy a mistrovství světa. V okolních státech má tento sport stejnou váhu jako sporty olympijské.

Nějak se v tom ztrácím. Vodní záchranný sport je o soutěžích, nebo o skutečné záchraně?

O soutěžích, ve kterých je do jisté míry simulována záchrana tonoucího. Závody jsou rozděleny do dvou částí. První se odehrává v bazénu a druhá na pláži. Závody v bazénu jsou velmi podobné závodnímu plavání. Mou oblíbenou tratí z bazénových disciplín je stometrová rescue medley, kde musím co nejrychleji uplavat padesát metrů volným způsobem.

Po následné obrátce musím zdolat dvacet metrů pod vodou bez nádechu a zároveň vylovit figurínu, se kterou pak musím doplavat do cíle. Tato sedmdesátikilová figurína účinně simuluje váhu člověka.

No dobře, ale figurína se na rozdíl od tonoucího člověka nehýbe. Živý člověk sebou při tonutí mrská a snaží se svého záchrance utopit.

Někdy to tak bývá, ale ne pokaždé. Ve filmu sebou topící se člověk ve vodě hází neskutečně dlouho. Ve skutečnosti jde tonoucí pod hladinu téměř okamžitě. Absolvoval jsem kurs plavčíka, který pořádá právě VZS, a na podobné situace jsem vyškolený. Osobně jsem se při svých službách s tonoucím člověkem naštěstí ještě nesetkal a při závodech taková situace nenastává. Opravdu se jedná jen o sport.

Při soutěžích ve vodním záchranném sportu Dominik Vavrečka „zachraňuje“ figurínu.Autor: archiv Davida Vavrečky

Ale i tak, co v takovém případě doporučujete laikům?

Na bazénech a většinou i na přírodních koupalištích bývá k dispozici plavčík nebo člen vodní záchranné služby. Pokud chybí, je třeba si uvědomit, že zachránce musí především chránit sám sebe. K tonoucímu je třeba připlavávat velmi obezřetně a velmi dobře vyhodnotit situaci. Někdy je lepší chvíli vyčkat, případně ho znehybnit.

Jak jste se k vodnímu záchranářství dostal?

Přes závodní plavání. Od desíti let jsem byl členem Klubu Plaveckých Sportů Ostrava, kde se mi podařilo pro klub vyplavat několik medaili z mistrovství republiky, včetně titulu mistra ČR.

Ve vaší rodině se někdo nějakému sportu věnoval?

Až tak ne. Maminka se v mládí vrcholově věnovala atletice, ale plavání se nevěnoval nikdo z nich. Bratr se zase pro změnu věnuje fotbalu, který hraje za Kravaře, ale s vodou také žádné bližší kontakty nemá.

Který styl vám vyhovuje nejvíc a který nejméně?

Jako závodní plavec ovládám všechny styly, ale nejraději mám volný způsob. Je nejrychlejší a je vlastně jediným stylem, který se ve Vodním záchranném sportu využívá.

Pořád jste plavecky zaháčkovaný v Ostravě?

Teď už ne, studuji v Brně na Masarykově Univerzitě a se změnou školy jsem změnil i klub. Nyní plavu za Kometu Brno. Kromě vlastních tréninků v ní od letošního září působím jako trenér studentů sportovního gymnázia.

Které závody byly pro vás nejprestižnější?

Rozhodně si cením výsledků ze závodů ve vodním záchranném sportu. Na Mistrovství Evropy 2017 v Belgii jsem postoupil dvakrát do finále. Mohl jsem se ho zúčastnit také díky dotaci od Moravskoslezského kraje. Za tuto finanční pomoc mu velmi děkuji. Těmito výsledky jsem se kvalifikoval na Mistrovství světa ve vodním záchranném sportu LIFESAVING 2018 v Austrálii, které se bude konat od 15. do 26. listopadu v Adelaide.

Pojedete k protinožcům. Už jste někdy závodil tak daleko od domova?

Zatím ne. Čeká mě zhruba osmnáct hodin v letadle a to bude zřejmě dost náročné. V Austrálii tou dobou začíná léto, takže to bude příjemná změna. Z Austrálie se domů nevracím. Poletím pro změnu na plavecké Mistrovství světa do Číny, kde ale nebudu v pozici závodníka. Budu tam pracovně jako videoanalytik a domů se vrátím až na Vánoce.

Jak dlouho ještě chcete aktivně závodit?

Dokud to půjde a dokud mě to nepřestane bavit. Zatím mě docela láká vyzkoušet si i soutěže v ploutvovém plavání, takže konec se přesouvá do nedohledna. Párkrát jsem ploutvové mistrovství republiky vyhrál a docela rád bych se pokusil kvalifikovat na vyšší soutěž.

Pozn. red.: Rozhovor vznikl před čtvrtkem 15. listopadu.