Před dvaceti let vyrostl v Hlučíně Domov pod Vinnou horou, který poskytuje starým lidem důstojný život. Bydlí tu v devětatřiceti dvoulůžkových a šestatřiceti jednolůžkových pokojích.

Hlučínský domov pro seniory slaví narozeniny. Se svolením města Hlučína | Foto: Deník/VLP Externista

Domov stojí v klidné lokalitě. Sousedí se štěrkovnou a do města to jeho obyvatelé mají také blízko. „Našim klientům se snažíme vytvořit domácí prostředí a pocit bezpečí. Letos jsme na terase ve druhém patře otevřeli malou Senior kavárnu a díky tomu můžeme terasu využívat celoročně. Je tu příjemné posezení s výhledem do naší krásné zahrady,“ popisuje ředitelka Domova pod Vinnou horou Marcela Mikulová.

FOTOGALERIE: Opava vzpomene na těžké dny konce války ve městě

Péči o seniory se tu věnují od roku 2004. Tehdy se zařízení jmenovalo Domov důchodců Hlučín, přičemž v roce 2007 bylo přejmenováno na Domov U Jezera. Svůj současný název Domov pod Vinnou horou dostalo v roce 2014, kdy domov od Moravskoslezského kraje převzalo město Hlučín a postupně v něm otevřelo další služby. Přibylo zařízení se zvláštním režimem a odlehčovací služba.

Vinná hora má svou pověst Na vrcholu 287 metrů vysoké Vinné hory stála někdy kolem 8. století středověká tvrz. Fakticky to však prokázané není a tak se o její existenci traduje jen pověst. Podle ní patřila šlechtici, který se zamiloval do krásné služky, což se nelíbilo jeho ženě. Když dívka otěhotněla, nechala ji velmi tvrdě ztrestat a jakmile nešťastnice porodila šlechticovo dítě, otřásla se zem a tvrz se včetně obyvatel propadla do Vinné hory. Na jejím místě vznikla studánka a podle pověsti může tvrz z moci hory dostat zpět jen dívka v nouzi, která si ve studánce vypere košilku. Další lidová pověst tvrdí, že se na Vinné hoře kdysi pěstovalo víno, ale bylo prý velmi trpké, takže ho lidé nechtěli pít. Pěstování vinné révy na ní proto skončilo a zůstal jen název. V současnosti je Vinná hora oblíbeným návštěvním místem, ze kterého bývá při dobrém počasí vidět město včetně okolí, ale též Praděd. Bývají na ní konané některé společenské nebo církevní akce. Zaujala i ostravskou rodačku, výtvarnici Elen Thiemlovou, která vytvořila olejomalbu s názvem Vinná hora magická. Pod temenem hory se uchoval zarostlý kamenolom a vodní pramen. Kamenolom dodával kámen pro hradby kolem Hlučína, které nechal kolem 16. století postavit majitel hlučínského panství a rytíř Zlatého rouna Bernard ze Zvole.