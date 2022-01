To je hlavní důvod, proč už současným finančním nákladům neodpovídá. Při dané částce 170 korun za denní stravu začínají domovům seniorů chybět peníze třeba na dopolední a odpolední svačinu.

„S třemi hlavními jídly denně jsme teď už na samém stropě a jen doufáme, že nová vláda úhradovou vyhlášku navýší,“ konstatuje ředitelka hlučínského Domova pod Vinnou Horou Marcela Mikulová. Na navýšení v rámci vyhlášky čekají též v Domově Ludmily v Háji ve Slezsku.

„Snažíme se vejít do určené částky tak, aby zahrnovala i obě svačinky. Rozhodně nám pomáhá to, že máme vlastní kuchyni a věřím, že úhradová vyhláška bude brzy upravená tak, aby seniorům zajišťovala kvalitní pobyt i stravu,“ říká ředitelka Martina Šilhárová.

Seniorcentrum ve Slavkově zatím s financemi rovněž vychází, ale dopad dalšího zdražování to může rychle změnit. „Pro stravování klientů máme svou vlastní kuchyni, což se projevuje pozitivně. Je to plus, za které jsme tu vděční,“ míní ředitelka Lucie Šenková. Domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, spadající pod Charitu Hlučín, je rodinného typu bez vlastní vývařovny.

„Ekonomicky by se nám nevyplatila. Připravujeme snídaně, svačinky a večeře, obědy nám poskytují externí dodavatelé. Tento model je ekonomicky náročnější a vejít se do denního limitu je pro nás už teď velmi složité. Vzhledem k navyšování cen vstupů se tato situace bude letos zhoršovat a náklady zcela jistě uvedený limit přesáhnou. Proto vítáme úvahy o případném navýšení maximálních úhrad, které nám pomohou udržet vysokou kvalitu stravování našich klientů,“ míní ředitel Pavel Sobol. Opavský domov seniorů Bílá Opava zatím podle ředitele Michala Jirásky žádný krizový scénář vytahovat nemusí.

„K tomu, abychom to zvládli, máme vypracovaný plán a svačiny máme zabezpečené. Velkou pomocí je pro nás vlastní kuchyně, ale navýšení úhradové vyhlášky bychom přivítali. Pomohlo by nám hlavně v oblasti dalších služeb,“ uvádí ředitel Michal Jiráska.