Vážený pane primátore,

jmenuji se Daniela Opravilová a měla jsem tu čest být sólistkou opery opavského divadla. Narodila jsem se v Opavě, můj dědeček František Chutný založil hudební školu v Opavě a moje maminka hned po válce, spolu s dalšími nadšenci, dala divadlo ”do kupy” z trosek tak, aby hned v roce 1945 začala divadelní sezóna.

S Opavou tedy byla moje rodina spjata po velmi dlouhý čas. Opavskou scénou prošli osobnosti zvučných jmen, které později působily v divadlech po cele republice - Jiří Zahradníček, Karel Berman, Jaroslav Horáček, Milan Karpíšek, Helena Cihelníková, Hana Franková, Jiří Sekanina, Roman Mecnarowski a mnoho a mnoho dalších.

Opavská scéna se stala obrazovým můstkem pro odchod talentovaných umělců do větších divadel po celé naší vlasti! Celá historie tohoto nejstaršího divadla v republice je plná velkých uměleckých jmen - někteří zde působili po několik sezón, jiní pouze hostovali jako např. Eduard Haken, Naděžda Kniplová a mnoho jiných.

Opavské divadlo jezdilo na zájezdy do jiných měst, jezdilo i do zahraničí a svozy ze vzdálenějších míst regionu dávaly možnost lidem zhlédnout nejen představení, ale zároveň se pokochat krásou divadelního interiéru, a mít tak vskutku nevšední zážitek. Je zajímavé, že Opava jako bývalé hlavní město Slezska, má uprostřed města dva chrámy hned vedle sebe - kostel, což je chrám pro věřící, a divadlo, což je chrám pro umění a veškerou kulturu.

Opavská veřejnost je velmi uměnímilovná a váží si každého kulturního zážitku. Je pyšná na historii tohoto vskutku zvláštního města a každému, kdo sem přichází, to dává najevo.

Vážený pane primátore města Opavy, buďte prosím pyšný na všechny ty skvosty, které v tom městě máte. Hlavně na divadlo, které dává lidem nahlédnout do historie stejně tak jako historické budovy, ale dává ještě mnohem více, neboť v divadle je to spjato se slovem a hudbou. Co více může pohnout duší člověka než slovo a hudba?!

S úctou Daniela Opravilová

K TÉMATU

Opavané už podepisují i petici

Na webové adrese www.petice.com je už od 10. září umístěna také petice pod názvem Zachování dvousouborového divadla ve Slezském divadle v Opavě. Její znění je následující: Podpořte operu ve Slezském divadle v Opavě. Vážení kulturní přátelé, nejen příznivci opery! Obracíme se na vás, abychom vás požádali o podpis pod tuto petici, kterým potvrdíte váš zájem o setrvání stálého operního souboru ve Slezském divadle v Opavě. Produkce operního souboru je velmi pestrá. Nabízíme operní, operetní i muzikálová představení, která si najdou věrného diváka ve všech věkových kategoriích v Opavě i širším okolí vašeho místa. Dle ověřených informací má být dotace na provoz divadla výrazně krácena, což znamená jednoznačně zánik dvousouborového divadla v období, kdy vstupujeme do 215. sezóny. Slezské divadlo v Opavě je nejstarším divadlem na našem území, o jehož rozkvět se postaraly v minulosti desítky generací našich předků, a to i v dobách velmi dramatického historického vývoje. Věříme ve vaši podporu a děkujeme vám. Do včerejšího odpoledne ji podepsalo už 954 diváků. (jih)