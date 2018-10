Doprava na Opavsku? Chce to dávku trpělivosti

/FOTOGALERIE/ Peklo pro řidiče pokračuje. O několik dní se protáhne rekonstrukce Krnovské ulice v Opavě, tři dny bude navíc uzavřena v úseku železničního přejezdu také ulice Těšínská.

Ještě nějaký čas se musejí řidiči v opavském okrese chtě nechtě připravit na zdržení a komplikace v dopravě.

Asi největší problémy dělá motoristům v současné době průjezd Krnovskou ulicí v Opavě. Oprava kanalizace a vodovodů už sice skončila, nyní však probíhá rekonstrukce samotného povrchu silnice. Průjezd je z centra do Bruntálu zachován, v opačném směru musejí jet řidiči objížďkami.

V krnovské ulici se aktuálně frézuje povrch silnice a provoz řídí semafory. Úplná jednodenní uzavírka v obou směrech proběhne nejspíše 3. listopadu.Autor: Deník / Veronika Bernardová

„Projet Opavou z jednoho konce na druhý je opravdu krutopřísné. Jen dvacet minut mi trvalo, než jsem ve špičce dojel od Bredy do Jaktaře. Neuvěřitelné,“ uvedl například řidič Petr Chvojka.

A není sám, kdo běsní vzteky. Autobusy i trolejbusy sice Krnovskou projíždějí v obou směrech, jenže i cestující musejí aktuálně počítat s tím, že vozy nabírají kvůli frézování cesty často více než desetiminutové zpoždění.

Práce měly skončit 31. října, už teď je ale jasné, že se protáhnou.

„Při rekonstrukci kanalizace a vodovodu bylo u několika uličních vpustí, kterých se v opravovaném úseku nachází 52, zjištěno, že jsou nefunkční nebo zborcené. Proto došlo ke zdržení prací,“ řekl Rudolf Klein z oddělení Správy dopravy a pozemních komunikací opavského magistrátu.

A vzápětí pokračoval:

„Úplná uzavírka daného úseku Krnovské ulice je v plánu na sobotu 3. listopadu, bude platit i pro vozy městského dopravního podniku.“

Je však možné, že obousměrná uzávěra proběhne až o týden později 10. listopadu. Termín bude ještě upřesněn. Stížnosti občanů už odbor dopravy v tak velké míře jako při zahájení oprav neregistruje.

„Zpočátku se lidé ozývali, ale na druhou stranu i viděli, že se to zkrátka musí zrekonstruovat, a smířili se s tím. Teď se spíše ptají, kdy bude vše dokončeno,“ dodal Klein.

Od soboty 6. října do pondělí 8. října neprojedou motoristé ani Těšínskou ulicí, konkrétně v úseku tamního železničního přejezdu. Autobusy hromadné dopravy a vozidla IZS pojedou po vybudované provizorní panelové komunikaci vedle přejezdu, ostatní doprava bude vedena po objízdné trase ulic Ratibořská, Hlučínská, S1 a u Globusu přes rondel zpět na Komárov. Provoz na křižovatce ulice Hlučínské a spojky S1 budou řídit semafory.

Další úskalí číhá na řidiče v Pekařské ulici. Mezi mostem a křižovatkou s Nákladní ulicí se opravuje povrch silnice. Řidiči tudy projedou jen směrem z centra do Kateřinek, naopak musí zvolit objížďku. Komplikace by měly trvat do neděle 14. října. Uzavřena nadále zůstává také Žižkova ulice, auta by se na ni měla vrátit v pátek 12. října.

Naproti tomu dobrou zprávou je skutečnost, že silnice mezi Velkými Hošticemi a Chlebičovem, která se opravuje od poloviny srpna a průjezdná je jen pro linkové autobusy a IZS, bude zrekonstruovaná dříve. Původně plánovaná týdenní úplná uzávěrka měla proběhnout od 15. do 21. října, nakonec se uskuteční už od pondělí 8. do neděle 14. října. Od pondělí 15. října pak bude cesta mezi oběma obcemi otevřena bez omezení.

Do konce října neprojedou motoristé z důvodu rekonstrukce vozovky a opěrné zdi silnicí mezi obcemi Bohdanovice a Staré Heřminovy. Objížďka vede přes Bohdanovice, Jakartovice, Bratříkovice, Svobodné Heřmanice a dále do Starých Heřminov.