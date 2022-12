Na Štědrý den 24. prosince bude provoz MHD od 15.30 postupně omezován a v 16.30 úplně ukončen. Na první svátek vánoční 25. prosince a na Nový rok vyjíždí vozy MHD do ulic od 6.30 hodin, od 7.30 bude provoz podle daného jízdního řádu. Na Silvestra se provoz začne omezovat od 19.30 a skončí ve 20.30.

Omezení se o Vánocích týká také vlaků Českých drah. Na Štědrý den, první a druhý svátek vánoční bude na železnici v opavském okrese zaveden sváteční provoz podle jízdního řádu. Na Štědrý den bude provoz regionálních vlaků na Opavsku kolem šesté až sedmé hodiny večerní utlumen a postupně ukončen. Například ze stanice Opava východ jede poslední vlak do Ostravy ve 20.42 (osobní). Z Opavy do Hlučína pak v 18.42 a do Krnova odjíždí poslední spoj na Štědrý den ve 20.22 (osobní).

Poslední vlak z Ostravy do Opavy vyjíždí 24. prosince ze Svinova ve 21.56, z Krnova odjíždí spoj směr Opava v 19.39 a z Hlučína pak v 19.30.

Provoz 25. prosince začne později než obvykle. Z Opavy vyjíždí první vlak do Hlučína v 5.42, do Ostravy jede ve 4.29 (osobní) a do Krnova jede první vlak na první svátek vánoční v 6.15 (spěšný).

Některé spoje pak čeká omezení i v době vánočních prázdnin. „Cestující prosíme, aby informacím o omezení provozu v době Vánoc a novoročních oslav věnovali zvýšenou pozornost. Konkrétní údaje o omezení jednotlivých vlaků jsou uvedeny v elektronických vyhledávačích spojení, v knižních jízdních řádech jsou datumová omezení vyznačena příslušnou poznámkou,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Co se Silvestra týká, tak z Opavy jede poslední vlak do Ostravy ve 20.42 (osobní), do Krnova ve 20.22 (osobní) a do Hlučína ve 20.24. Naopak do Opavy se posledními spoji dostanou cestující 31. prosince následovně: z Ostravy ve 21.56, z Krnova v 19.39 a z Hlučína ve 21.30. Na Nový rok vyjíždí ze slezské metropole první spoj na Hlučín v 5.42, do Ostravy ve 4.29 (osobní) a do Krnova v 6.15 (spěšný).

Hvozdnický expres je pojem na Opavsku velmi dobře známý, přes sezonu od května do září vozí tento vlak cestující a turisty na trase Opava – Svobodné Heřmanice. Ale vůbec poprvé od zastavení pravidelné dopravy na trati na jaře 2014 budou mít zájemci možnost se tímto expresem svézt zimní krajinou i mimo sezonu. Speciální vánoční vlak bude vypraven v úterý 27. prosince a vyjede v 9 hodin ze stanice Opava východ.

Zastavovat bude na všech pravidelných zastávkách, tedy v Kylešovicích, Oticích, Slavkově, Štáblovicích, Dolních Životicích, Litultovicích, Mladecku, Jakartovicích a Svobodných Heřmanicích, kam dorazí v 10.15 hodin. Zpět do Opavy pojede expres ze Svobodných Heřmanic ve 12.46 hodin. Jízdenky se budou prodávat přímo ve vlaku, jejich rezervace a předprodej neprobíhá. Kapacita vlaku bude asi sto míst k sezení. Ještě dodejme, že tuto vánoční jízdu finančně podpořil Mikroregion Hvozdnice.