Zatím nejvýše je s cenotvorbou Leo Express, který na čtvrtek z Prahy do Ostravy prodává jízdenky za 999 korun v ekonomické třídě. RegioJet má u řady spojů již vyprodáno. České dráhy začínají na 395 korunách, v prodeji jsou ale i jízdenky na pendolino za 654 Kč. Dochází tak k situaci, kdy může být na této trase levnější jízdenka OneTicket (548 Kč).

„Doporučujeme cestujícím včasný nákup jízdenek a rezervací. Vedle plánovaných posilových vozů na páteřních tratích například z Prahy do Ostravy, Vsetína, Starého Města u Uherského Hradiště, Chebu nebo Hradce Králové budou připraveny zhruba dvě desítky vozů pro operativní posílení nejvytíženějších vlaků. Operativní posila probíhá podle počtu rezervovaných míst, proto doporučujeme včasnou rezervaci míst na začátku a konci velikonočních svátků,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Cestující mohou o Velikonocích využít Skupinovou víkendovou jízdenku, která platí také o svátcích a bude možné s ní cestovat také o velikonočním pátku a pondělí. Kupříkladu rodina (2 dospělí a až 3 děti do 15 let) zaplatí za jednodenní výlet z Brna nebo z Ostravy do Prahy a zpět při použití Skupinové víkendové jízdenky 699 Kč a včetně veškeré městské dopravy v Praze pak 879 Kč. K výletům lze využít také levnější regionální verzi jízdenek.

Cestující čeká od zítřka ještě jedna zásadní změna: po více než roce a půl bude možná jízda ve veřejné dopravě bez ochrany dýchacích cest.