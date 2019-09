Se začátkem školního roku začaly v Opavě opravy dalších silničních komunikací. Ranní i odpolední provoz ve městě obvykle dost kolabuje, natož tak když se začne opravovat jedna z hlavních opavských tepen, Olomoucká ulice.

Pokud se chce člověk do centra města dostat z přilehlé vesnice autobusovou dopravou, autem či na kole, musí se obrnit jistou dávkou trpělivosti.

Já cestuji z Dolních Životic, stejnou trasou ale musí projet autobusy ve směru z Olomouce, Vitkova, Litultovic i dalších vesnic. Je ráno jako každé jiné. Všichni čekají na zastávce ze stejného důvodu, chtějí se dostat do práce, školy nebo k lékaři včas. Situace se při dojezdu na okraj města začíná komplikovat. Řidiči jsou nevrlí a autobusy nabírají zpoždění. A tak před osmou hodinou ranní všichni v autobuse nervózně koukají na hodinky, stejně jako já. Stížnosti létají vzduchem a atmosféra houstne.

„No tak s takovou budu muset zítra jet dřívějším autobusem,“ komentuje rozhořčeně situaci slečna nedaleko mě.

Říká se, že ráno dělá den. A tak je většina řidičů i cestujících od rána pěkně podrážděna. Už je všem jasné, že dostat se včas na místo předem určené bude nadlidský úkol. Všichni ale víme, že s tím nic nenaděláme, a tak netrpělivě přešlapujeme a říkáme si, kdy už to zase skončí. Je mi líto všech školáků, kteří přijdou do hodiny pozdě a budou si muset vyslechnout, že do školy se chodí včas, a vymlouvat se na zpoždění autobusu není na místě. Nebo těch, kteří nestihnou navazující spoj na konečné zastávce Opava východ.

Spojka S1 v Opavě

Mezitím přemýšlím, jak bych se mohla teleportovat do práce. Vztek z večera, kdy jsem po této povrchu zbavené silnici projížděla na kole a domů přijela s prázdnou duší, už skoro odezněl, cyklistům ale jízdu po rozkopané komunikaci nedoporučuji.

Celá stavební akce je rozdělena do pěti etap a jsou s ní spojeny dopravní omezení a objížďky. Rekonstrukce potrvá až do 27. října. V sobotu 21. září by měla být část Olomoucké ve směru od začátku města po křižovatku s Purkyňovou ulicí zcela neprůjezdná. Celou situaci velmi vtipně vystihla Městská policie Opava, když na svém facebookovém profilu zveřejnila návod k nové únikové hře, která se jmenuje „Jak projet Olomouckou“ a upozorňuje tak řidiče, aby sledovali dopravní značení, které se bude s postupem prací měnit.

Stejné potíže pravděpodobně prožívají i cestující z jiných směrů. Situace je totiž komplikovaná i na druhé straně města. V Opavě se souběžně rekonstruuje hned několik silnic najednou. Ještě zítra se musejí řidiči vyhnout Spojce S1. Silnice spojující rondely u Globusu a Kauflandu a také část nové okružní křižovatky mezi Opavou a Malými Hošticemi je uzavřena kvůli finálním pracím na stavbě severního obchvatu města. Rozkopaná je také část Pekařské a Mostní ulice.

Aneta Macolová