Počasí už umožňuje nastartovat práce na silnicích v regionu a na pořadu dne jsou hlavně opravy mostů. V městské části Komárov platí v Ostravské ulici pro opravy mostu do dubna zákaz vjezdu vozidel těžších než dvacet tun.

Do Zámecké ulice v Hradci nad Moravicí platí při opravě mostu do jejího ukončení zákaz vjezdu pro vozy těžší než osm tun. Oprava mostu v opavské Mostní ulici si od 1. dubna do 30. listopadu vyžádá uzavírku celého mostu a uzavřená bude od 15. března do 30. listopadu i cyklostezka mezi ulicemi Příčná a mostem v Mostní ulici.