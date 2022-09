Letos v srpnu tomu totiž bylo právě sedmdesát let, kdy trolejbusy poprvé vyjely do opavských ulic. A oslavy tohoto mezníku budou pestré.

Den otevřených dveří se uskuteční v depu v Kylešovicích v sobotu 1. října od devíti do šestnácti hodin. Lákadlem bude bezesporu výstava historických vozidel, chybět nebude poslední opavská tramvaj a samozřejmě také historické trolejbusy, které byly v Opavě od roku 1952 k vidění.

Jaký je jejich příběh? Trolejbusy brázdí Opavu už 70 let. Začalo to tramvajemi

A jedním takovým se budou moci zájemci i projet, protože bude nasazen do provozu. Půjde konkrétně o trolejbus Škoda 9Tr. „Jízdní řád se ještě ladí. Po městě budou jezdit dva tyto trolejbusy a budeme je střídat, jezdit budou třeba i do Jaktaře nebo Kateřinek,“ prozrazuje nám ředitel Městského dopravního podniku Opava Pavel Gebauer.

Historii dopravy v Opavě si návštěvníci připomenou prostřednictvím výstavy dobových pohlednic. Vyzkoušet si bude možné třeba i nasazování sběračů trolejbusů, příchozí zjistí, jaké je to sedět v autobuse v době, kdy projíždí myčkou, chybět nebudou jízdy zručnosti řidičů dopravního podniku. Na programu budou rovněž komentované prohlídky dílen údržby autobusů a trolejbusů. „Každého láká něco jiného, na své si určitě přijdou děti i dospělí. Tento ročník je věnován historickým trolejbusům, takže určitě k nám zavítají lidé, které zajímá historie,“ přibližuje Pavel Gebauer.

K TÉMATU

Sedmdesát let „tykadel“ a trolejí

Začátek trolejbusové dopravy v Opavě je datován k 24. srpnu 1952. Do té doby brázdily slezskou metropoli od roku 1905 tramvaje. První trolejbusová linka vedla od Východního nádraží k nemocnici. Čtyři roky ještě jezdily spolu s trolejbusy a autobusy po městě i tramvaje, ty poslední vyrazily do ulic v dubnu 1956. Od té doby už Opavě kralují trolejbusy. V roce 1962 se v opavské MHD začal zavádět samoobslužný systém a zároveň se do vozidel začalo nastupovat jen předními dveřmi, což se zachovalo dodnes. Od srpna 1997 se v autobusech a trolejbusech objevují první automatické pokladny i na čipové karty, MDPO je tehdy zavedl jako druhý v České republice.

V roce 2001 bylo rozhodnuto o dostavbě nové velké vozovny v Kylešovicích, kam se trolejbusy a autobusy během podzimu 2002 a zimy 2003 přestěhovaly. V říjnu 2013 ve vozovně hořelo, popelem lehlo sedm trolejbusů, další byly poškozeny, příčinou byla závada na jednom z trolejbusů. Významným mezníkem opavské trolejbusové dopravy byl 10. listopad 2018, kdy do města naposledy vyjely legendární trolejbusy Škoda 14Tr, jejich provoz skončil po téměř pětatřiceti letech, nahradily je vozy moderní a od té doby je už opavský vozový park plně bezbariérový. Velký třesk pak nastal pro opavské trolejbusy letos v březnu. Zrušilo se sedm linek a zůstaly jen páteřní čtyři, trolejbusy se i přečíslovaly.