Důvodem dopravních komplikací je mimo jiné také příprava nového potrubí, která vzniká v kontextu s výstavbou obchvatu. Řidiči jsou se vzniklou situací nespokojeni.

„Projet Opavou je v dnešním hustém provozu neskutečné, když se k tomu přidají omezení, dostanu vždy chuť začít chodit pěšky. Totiž, abych dennodenně plánoval, kudy pojedu a kolonám se vyhnul,“ neskrývá své rozhořčení Opavan Lukáš Velbl. A souhlasí s ním i jeho spolujezdec Adam Šulc:

„Kdybychom alespoň viděli, že se tady maká od rána do večera, ale to se nikdy nestane, tak jsem zvědavý, jak dlouho stavební činnosti potrvají.“ Dalibor Novotný, vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, sdělil, že by veškeré práce měly probíhat zhruba půl roku na dvě etapy.

Dopravní situace v Opavě? Chce to dávku trpělivosti.Autor: Deník / Markéta Stošková

„Provoz je zachován v obou směrech, jen se snížila rychlost na 30 kilometrů za hodinu a účastníci silničního provozu musí dbát zvýšené opatrnosti,“ dodal Novotný.

Silniční omezení způsobuje také výměna vodovodního potrubí v Pekařské ulici od mostu směrem k Rolnické. Opravy provádí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVak Ostrava) a trvat by měly do konce května. Následně přijde na řadu rekonstrukce povrchu silnice. Ta si vyžádá dokonce celkovou uzavírku. Také zde platí malé dopravní omezení u pracovního úseku.

Technický ředitel SmVak Ostrava Martin Veselý sdělil, že v Pekařské ulici dojde k výměně celkem zhruba 500 metrů litinového vodovodního potrubí s náklady téměř pěti milionů korun.

„Potrubí je z poloviny minulého století a je ve špatném technickém stavu. Ve stejné městské části odstartujeme modernizaci vodovodní sítě v ulicích U Cukrovaru a Rolnická, kterou dokončíme v příštím roce,“ dodal Veselý.