Dopravní uzávěry v Opavě berou lidem čas i nervy

Uzavření Těšínské ulice způsobilo v Opavě kolaps. A to hlavně v Ratibořské ulici v městské části Kateřinky, kudy vedla objížďka.

Kolony v Kateřinkách připravovaly o trpělivost řadu řidičů.Foto: Deník / Petr Dušek

Krnovská, Těšínská a další zavřené silnice. Město je v současné době dopravně ucpané a motoristé procházejí velmi těžkou zkouškou trpělivosti. Ta jim však už rychle dochází a řidiči hrozí dokonce i blokádou. Uzavřené výpadovky Těšínská a Krnovská blokují dopravu už vysoko nad rámec únosností.

Těšínská ulice byla od 6. do 8. října v prostoru železničního přejezdu na trati Opava – Kravaře pro jeho opravu zcela uzavřená. Situaci řešila objížďka po trase ulic Ratibořská, Hlučínská, S 1 a u Globusu přes rondel zpět na směr Komárov.

Průjezd Opavou se v minulých dnech skutečně změnil v čiré utrpení. Většina aut volila objížďku po ulici Ratibořské, která se ve směru ven z města v Kateřinkách ucpávala. Tvořily se dlouhé kolony, v nichž si někteří smolaři museli na vysvobození počkat i několik desítek minut.

„V neděli večer jsem jel z práce domů, a to konkrétně nedlouho po šesté hodině. Silnice, která je jindy poloprázdná a cesta zabere pár minut, se tentokrát výrazně protáhla. Já osobně jsem si musel počkat okolo dvaceti minut, než jsem se přes Kateřinky „prokousal“. Opravdu by mě nenapadlo, že během nedělního večera budu účastníkem dopravní zácpy. Bohužel podobný scénář měla i má sobotní vyjížďka, kdy jsem opět musel projet Kateřinkami,“ komentoval Petr Beneš, jeden ze silně rozladěných řidičů.

„Někomu bych za to nakopal. Cesta z Kateřinek do Opavy mi trvá přes půl hodiny, to přece není normální,“ vytekly nervy dalšímu řidiči, čekajícímu v dlouhé frontě vozidel.

Do kolabující dopravy se pokoušeli dostat i vozy z vedlejších ulic a kletby drtili též chodci, snažící se dostat z jedné části vozovky na druhou.

Řidiče nedeprimovala pouze uzavírka Těšínské, dlouhodobým problémem je totiž i generální oprava Krnovské ulice, která se táhne už několik měsíců. Jejich kalich utrpení však ještě nepřetekl a na plynulou dopravu si musejí na výpadovce i na beznadějně ucpané objízdné trase ulicemi Vančurova a Olomoucká nebo U Náhonu, Rybářská a Nákladní počkat až do 12. listopadu.

Kritickým dnem pro ně bude sobota 10. listopadu, kdy bude Krnovská ulice zcela uzavřená pro všechna vozidla včetně hromadné dopravy.

Zmíněnými ulicemi výčet dopravních pohrom zdaleka nekončí. Pro rekonstrukci je v současné době zcela uzavřená i Žižkova ulice, ženoucí motoristy objízdnou trasou po ulicích Krnovská, U Náhonu a Jaselská.

Světlo na konci tunelu pro ně při troše štěstí může zasvítit snad už tento pátek. Stavební práce zastavil do konce října i provoz mezi obcemi Bohdanovice a Staré Heřmínovy a motoristy žene objížďkou přes obce Jakartovice, Bratříkovice, Svobodné Heřmanice a Staré Heřmínovy.