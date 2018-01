Vandalové ničí dopravní značky

Špinavé, poškrábané, rezavé, pokřivené, posprejované, polepené. I takové jsou bohužel dopravní značky v Opavě.

Pokřivená značka se nachází i na ulici Na Rybníčku v Opavě, hned u redakce Deníku.Foto: DENÍK / Veronika Schindlerová

Někteří vandalové jsou schopni z nudy poškodit téměř cokoli. Napáchané škody pak napravují pracovníci technických služeb. Alespoň tedy v případech, kdy jsou poničené značky na místních komunikacích.

„Technické služby Opava, jako správci majetku Statutárního města Opavys jsou mimo jiné správci místních komunikací. To jsou komunikace, které jsou v majetku města. Dopravní značení, jak svislé tak vodorovné, je součástí pozemních komunikací. To znamená, že zde udržujeme také dopravní značky,“ vysvětlil provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek s tím, že se jedná jak o výměnu poškozených značek, tak o různé opravy nebo například také mytí.

„Upozorňuji však, že se jedná o dopravní značky na místních komunikacích. V Opavě jsou však také vozovky, takzvané průjezdní úseky pozemních komunikací. Ty jsou zařazeny v síti pozemních komunikací jako silnice I. třídy a jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic České republiky, nebo silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,“ vysvětluje Girášek.

Nakonec zmínil, že správu, včetně například oprav dopravního značení nebo úklidu a zimní údržby na všech těchto vozovkách I., II. a III. třídy, tedy na všech průjezdních úsecích silnic ve statutárním městě Opava pak vykonává jiný subjekt než technické služby.

O poškozování dopravních značek ví své i opavští strážníci. „Městská policie se na základě vlastní kontrolní činnosti, na oznámení nebo přes kamerový systém setkává s případy poškozených dopravních značek. Strážníci se na místě snaží vyhodnotit, zda se jednalo o cizí zavinění, vliv povětrnostních podmínek, únavu materiálu, technickou závadu nebo došlo k poškození po dopravní nehodě,“ uvedla tisková mluvčí opavské policie Petra Wittek Stonišová s tím, že v těchto případech městský kamerový systém pomáhá i jako důkazní materiál.

„Dopravní značky představují důležitý komunikační prvek v úpravě provozu na pozemních komunikacích. Jejich poškozování nebo ničení může být kvalifikováno jako přestupek nebo i trestný čin. Například pokud by byla věc řešena jako přestupek proti majetku, hrozí u fyzických osob pokuta až do výše 50 tisíc korun,“ zdůraznila Stonišová.

Jak také zmínila, podle okolností může být případ kvalifikován jako trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. „Jednalo by se však o konkrétní typ dopravní značky. Například jestliže by někdo úmyslně poškodil dopravní značku Dej přednost v jízdě, tak by na základě toho mohlo dojít k vážným dopravním komplikacím,“ doplnila.