Velkoheraltický farní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie je mohutnou jednolodní pozdně barokní stavbou z let 1751 až 53. Kolem něj se nachází hřbitovní areál s hrobkou posledních majitelů z rodu Bellegarde.K

Pozdně renesanční zámek v obci Jezdkovice nechal postavit v letech 1618 až 19 Bedřich Mitrovský z Nemyšle.Přestavěný byl v průběhu čtyřicátých let devatenáctého století a celkové rekonstrukce se dočkal v šedesátých letech minulého století.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.