Systém dotačních programů v Opavě čekají novinky. Žádosti budou například schvalovat zastupitelé už v prosinci tak, aby se v lednu jen podepsaly smlouvy a peníze putovaly na příslušné účty.

Ilustrační foto | Foto: archiv města Opavy

Žadatelé o dotace v Opavě by měli zpozornět. Město pro ně totiž připravilo novinku v podobě změny systému. Kdo by chtěl získat peníze na rok 2020, musí si o ně říci už letos v září. Do konce letošního roku by pak měl definitivně vědět, jestli mu peníze byly přiklepnuty nebo ne.