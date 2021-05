Ne jinak je tomu u známé opavské pivnice Drak. Její provozovatelé Jiří Jakubec a Tereza Laláková, dělají všechno proto, aby jejich zákaznici byli spokojeni.„Na lidí se těšíme strašně moc. Už teď mi naskakuje husí kůže, když si o tom povídáme,“ svěřil se Deníku Jiří Jakubec.

„Neviděli jsme je půlroku, chybělo nám to,“ přiznal. Některé restaurace měly a mají otevřená okénka. „Tímto směrem jsme jít nechtěli. Nejsem zastáncem toho, aby se pivo točilo do kelímku, protože pattří do skla. Otevíráme až nyní. V neděli budeme finišovat s chystáním zahrádky, na kterou máme čerstvě povolení,“ podotkl jeden z provozovatelů oblíbené opavské pivnice.

Vedle dobrého piva se U Draka chystají potěšit své zákazníky i svými populárními pečenými koleny a žebry. „Všechno bude,“ slíbil Jakubec.I když bylo půlroku zavřeno, Drak úplně neusnul.

Pivnice Drak v Opavě.Zdroj: Deník/Roman Brhel

„Pracovali jsme na vylepšení interiéru. Ten ale lidi ještě neuvidí. Už i proto se těšíme, až se otevřou i vnitřní prostory,“ řekl. Na otázku, zda za tak dlouhou dobu nezapomněl točit pivo, s vážným tónem odpověděl: „Točit pivo zapomenout nelze, je to totiž poslání.“A jak to vypadá s kapacitou zahrádky? „Děláme všechno proto, aby se zákazníků k nám dostalo, co nejvíce, samozřejmě v rámci zákonných mezí,“ uzavřel.