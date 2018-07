Drama v Hlučíně: z ranče utekli koně, ven jim někdo pomohl

Atmosféru Divokého západu představovalo s trochou nadsázky řečeno včerejší ráno v Hlučíně. Kdo kolem půl osmé hodiny ranní procházel nebo projížděl frekventovanou ulicí Celní, možná si musel pořádně promnout oči, zdali jej náhodou nešálí zrak. Na prostranství u cesty totiž volně pobíhalo stádo koní.

Vše zaznamenaly kamery hlučínských strážníků, právě jeden z nich si zvířat všiml a ihned zalarmoval své kolegy, kteří se nacházeli v terénu nedaleko. Zároveň zavolal i pracovníky Dětského ranče Hlučín, jenž sídlí hned za silnicí. Tu museli koně, než se úspěšně dostali na zelený pažit, přeběhnout. Jakkoli mohla situace působit úsměvně, splašení koně představovali nebezpečí pro lidi, pro ně samotné, ale především pro řidiče aut. Na místo přijela i policie a hasiči.

„Zatímco se pracovníci ranče snažili koně odchytit, záchranné složky regulovaly dopravu a bránily koním vniknout na silnici. Protože se jedná o hlavní spojnici mezi Hlučínem, Děhylovem a Ostravou – Porubou, byla situace opravdu nebezpečná,“ mínila mluvčí Hlučína Ivana Gračková.

Hasiči se nejdříve snažili zvířata chytit do provizorní ohrady vytvořené z roztažených hadic, tento nápad ale ztroskotal. Koním se na svobodě očividně líbilo, protože se dali znovu na útěk. „Po úniku do parku musela být na chvíli zastavena doprava. Do pestré lidské rojnice se zapojilo osm profesionálních a dobrovolných hasičů, pět policistů a strážníků a několik zaměstnanců ranče,“ popisoval mluvčí krajských hasičů záchrannou akci.

Stádo si to zamířilo přes Promenádní ulici směrem do centra, zastavilo se kousek od zámeckého parku u tenisových kurtů. „Tam už se pracovníkům ranče konečně podařilo připnout je na vazáky a pomalu je odvést domů,“ dodala Gračková.

Ukázalo se, že ranní výlet koní má na svědomí zatím neznámá osoba, která vytrhala elektrické ohradníky. Zvířatům už tak nic nebránilo v cestě ven. „Byl zkušeně otevřen také provozní vchod ze strany jezera. Šlo asi o osobu, která ví, jak bezpečně vchod otevřít a neobdržet zásah elektrickým proudem od ohradníku. Tento cílený čin byl nahlášen na policii a bylo i podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Dotyčný člověk si neuvědomuje, co se mohlo stát za tragédii. Všechny koně jsou v pořádku,“ objevilo se včera dopoledne na facebookovém profilu hlučínského ranče. Rovněž nedošlo k žádnému jinému zranění ani ke škodě na majetku.