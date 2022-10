Další kolize, kdy řidička nezastavila na „Stopce“ a vjela plnou rychlostí přímo do křižovatky, kde do ní zleva i zprava narazila další dvě auta, jen zázrakem neskončila fatálně - viz video, které sdíleli strážníci Městské policie Opava na facebookové stránce (někdy je třeba několik sekund počkat, než se načte - pozn. red.):