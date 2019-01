Opava - Obyvatelé blízkého okolí se lekli. Kontaktovali naši redakce s tím, že opavská radnice prý odsouhlasila prodej areálu bývalých Dukelských kasáren podnikateli Zdeňku Bakalovi a jeho společnosti RPG.

Areál bývalých Dukelských kasáren v Opavě se i nadále pomalu rozpadá, jelikož o zdejší objekty není zájem. Nyní si přesto obyvatelé v okolí ulevili, že informace o prodeji kasáren podnikateli Zdeňku Bakalovi je jen fáma. | Foto: DENÍK / Tomáš Pustka

Když se začala šířit zpráva o plánovaném prodeji vojenského areálu Zdeňku Bakalovi, lidé obývající nejbližší okolí bývalých Dukelských kasáren již začali mluvit o strachu z přistěhování řady nepřizpůsobivých občanů. Velké množství místních je navíc seniorského věku a jejich strach pramenil z hrozícího nárůstu kriminality.

„Umíte si to představit? Z nás budou další Kylešovice. RPG sem nastrká všechny ty, které jinde nechtějí, a z okolí se stane jeden velký bordel. Je jasné, že se sem nastěhují hlavně naši romští spoluobčané, a to tady teprve začne kvést zločinnost," stěžuje si kupříkladu jeden z obyvatel nedalekého domu, jeho jméno je redakci známo, ale na jeho žádost jej neuvádí, a dodává: „Nechápu, jak to může chtít město Bakalovi prodat, když ví, co se děje jinde."

Z čeho „kachna" vznikla?

Strach pramenící ze zmiňovaných novot je však podle všeho zbytečný. Náměstek opavského primátora Dalibor Halátek (nestr.) označil tyto informace kolující mezi lidmi za fámu. Podle jeho slov jediná indicie k tomu je fakt, že Hláska před více než rokem psala Bakalovi dopis, zda nechce finančně podpořit projekt Opava College, který měl v tomto areálu vzniknout.

„Bakala se tehdy vůbec neozval," uvedl náměstek s tím, že z projektu vysoké školy Opava College nakonec sešlo. Zpráva o převzetí kasáren firmou RPG je tak klasickou „kachnou".

Co bude s areálem dál?

Co se však bude s celým rozlehlým areálem dít v budoucnu? Od roku 2008, kdy se stalo jeho majitelem město, se úředníci všemožně snaží nalézt pro zdejší objekty i pozemky vhodné uplatnění. Zatím bezúspěšně. Ať už se totiž podíváme na jakoukoli část kasáren, je na první pohled znát, že by bylo zapotřebí rozsáhlých a nákladných rekonstrukcí. Zájemci o koupi či pronájmy objektů se tak nehlásí.

Tedy až na jednoho. Jednu část odkoupila společnost Novus Bike s. r. o. montující a prodávající bicykly značky Sundance. Jejich výrobní hala v Oticích před několika měsíci lehla popelem při nešťastném požáru, a nový domov tak našli díky vstřícnosti magistrátu v Dukelských kasárnách. Nyní zde provádějí rekonstrukci jednoho z objektů, který odkoupili za 7,5 milionů korun.

Teorie jsou jedna věc, praxe druhá

Z hlediska celkového využití monstrózního areálu se však stále jedná pouze o malou užitou část. Na využití kasáren již bylo podle radnice zpracováno několik studií. Ty pak společně se zkušenostmi z evropského projektu Repair, zaměřeného na využívání areálů opuštěných armádou, posloužily jako podklad pro vypracování strategického materiálu s názvem Záměr využití Dukelských kasáren v Opavě.

„Hlavní filozofií tohoto materiálu je snaha rozdělit areál na 3 logické funkční celky, které budou mít relativně rozdílnou náplň,"vysvětlil již dříve autor projektu, vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování Petr Šnejdar.

V podstatě by šlo o historickou část, kde by probíhalo vzdělávání, sociální služby, volnočasové aktivity a stála administrativní sídla firem či komerční nebo sociální bydlení. Poté o část podnikatelskou, která by fungovala jako sídla firem, sklady, výrobní haly nebo manufaktury. V horní části by zůstalo zázemí pro sportoviště a heliport, jehož zachování je zde vyžadováno pro potřeby krizového řízení. Takové jsou plány. Zda, a hlavně kdy, se je podaří naplnit, o tom se dá nyní pouze spekulovat.

V současnosti je sestavena pracovní skupina, která má k dispozici katalog všech budov a zabývá se dalšími možnostmi jejich využití.