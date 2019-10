Dušičky: Delší otevírací doba hřbitova, posílené hlídky a MDPO v pohotovosti

Hlavní městský hřbitov v opavské Otické ulici má prodlouženou otevírací dobu, konkrétně od 7 do 22 hodin, a to až do 3. listopadu.

Městský hřbitov v Opavě během Dušiček - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Dušek