Dušičky: v pohotovosti jsou policisté, strážníci i dopravní podnik

Více bude na hřbitovech také pracovníků technických služeb, kteří budou dohlížet na úklid.

Tradičně velký nápor lidí lze očekávat dnes a zítra na hřbitovech v opavském okrese. Každoročně se na Dušičky připravují policisté, městští strážníci, ale třeba také Městský dopravní podnik Opava (MDPO).

Ještě před vstupem na samotný hřbitov řeší mnoho řidičů jednu zásadní otázku, a sice kde zaparkují svá vozidla. Korigovat dopravu například před Městským hřbitovem v Opavě jsou jednotlivé složky připraveny také letos.

„Policisté jednotlivých obvodních oddělení v rámci Opavy a dopravní policisté přijali v úzké spolupráci se strážníky jednotlivých měst na Opavsku bezpečnostní opatření a to nejen v dopravě, ale také na případnou majetkovou trestnou činnost. Budeme korigovat dopravu, řešíme i vzniklé kolizní situace. Do ulic navíc vyrážejí i sváteční řidiči. Je to každým rokem stejné ale musím říci, že lidé jsou už na to zvyklí a pokyny policistů dodržují,“ uvedl mluvčí opavské policie René Černohorský. Lidé si často v zaparkovaných autech nechávají mobilní telefony, kabelky a další cenné věci, které již tradičně lákají zloděje. Policisté upozorňují, aby občané měli tyto věci stále u sebe a zbytečně se tak lapkům nevystavovali. „Krádeže se však objevují i v areálu hřbitova, někdo si například nechá tašku na hrobě, odejde něco vyhodit do kontejneru a taška je pryč. Terčem zlodějů se stávají i výzdoby na hrobech. Policisté a strážníci budou hřbitovy hlídat nejen v průběhu dne, ale také večer a v noci,“ doplnil René Černohorský.

Posílené směny mají o tomto víkendu také pracovníci opavských technických služeb (TS). „Zaměříme se hlavně na úklid, budeme vyvážet koše a kontejnery,“ řekl provozně-technický náměstek TS Martin Girášek. A na zvýšený počet cestujících je připraven také MDPO. „Dispečer bude situaci sledovat a v případě potřeby bude mít k dispozici záložní vůz, takže bude-li to nutné, můžeme posílit jednotlivé spoje,“ sdělil ředitel MDPO Jaromír Walaski.