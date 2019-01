Opava - Začátek listopadu je dobou horečného kupování květin nebo věnců a návštěv hřbitovů. Na opavském Městském hřbitově mohou lidé v listopadu pobývat od 8 do 18 hodin. Výjimku tvoří Památka zesnulých, lidově zvaná Dušičky, kdy bude hřbitov otevřený déle.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Kinšt

Rozšíření jeho otevíracích hodin začala od pondělí 27. října a trvá do pondělí 3. listopadu. Návštěvníci mohou v té době hroby svých blízkých navštívit a vyzdobit od 7 až do 22 hodin. Od úterý 4. listopadu bude hřbitov otevřený už v běžném listopadovém režimu.

Svátek Dušiček má různé podoby

Dušičky neboli Památka zesnulých přivádí 2. listopadu každoročně na hřbitovy tisíce lidí. Tento svátek, kterým se projevuje úcta k mrtvým, se na našem území slavil už od pohanských dob.

Podle historiků jde o pozůstatek starověkých Keltů, kteří obývali západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu. V křesťanské formě zavedl modlitby za zesnulé 2. listopadu benediktýnský opat Odillo z Cluny a zvyk se rychle rozšířil po všech křesťanských zemích.

Od té doby se v osmnácti evropských zemích slaví prvního listopadu svátek Všech svatých a den nato Dušičky.

Základem je historická událost

Svátek Všech svatých vychází z doložené historické události, kterou bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609. Je vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti. Dušičky, brané jako duše v očistci, jsou proti tomu vzpomínkou na ty, kteří k této blaženosti ještě nedospěli.

Jejich památka se slaví od 10. století v zemích s křesťanskou tradicí. Lidé navštěvují hroby svých blízkých i známých a zdobí je květinami i zapálenými svíčkami.

Češi mají cit pro tradici

Ve střední Evropě jde o důstojný svátek, kdežto v anglosaských zemích a hlavně v Americe má zcela opačný průběh.

Lidé v pestrobarevných kostýmech ho berou jako bujarou zábavu s dýněmi, vyřezanými do strašidelných podob. Halloween, jak svátek nazývají, začíná poslední dobou pronikat také do České republiky, ale jen okrajově.

Nemá u nás svou tradici a Češi zřejmě budou i nadále dávat přednost svým klasickým Dušičkám. Budou dál chodit ke hrobům svých blízkých nebo přátel, ozdobí je květinami i svíčkami a chvíli u nich postojí ve vzpomínání na ty, které mívali rádi.

Jaké dušičkové vazby jsou letos v módě?

V den Památky zesnulých tradičně lidé hroby zdobí květinami a věnci. Jaké jsou trendy ve výzdobě pro letošní rok?

Jako každý rok, i letos lidé nejvíce kupují sušené kytice a vazby v přírodních podzimních barvách. Podle floristek jsou na letošní Dušičky nejvíce v kurzu barvy tmavě fialová, béžová a bordó. Dušičkové vazby se pohybují v cenové relaci zhruba od 80 do 400 korun. Nároční zákazníci si však mohou nechat dušičkovou vazbu zhotovit na objednávku a za propracovanější vazbu zaplatí i více než dvakrát tolik.

„Záleží čistě na vkusu a požadavcích zákazníka," říká majitelka květinářství Slunečnice Marcela Plačková. Stejně jako každý rok, tak i letos, je období před Dušičkami pro květinářky a floristky jedno z nejnáročnějších období roku.

Změny dopravy v období Dušiček

V období Dušiček budou prodlouženy provozní hodiny Městského hřbitova a až do 3. listopadu bude hřbitov otevřen od 7 do 22 hodin. Od 4. listopadu pak bude pokračovat opět běžná provozní doba od 8 do 18 hodin. Dopravní podnik také v rámci Památky zesnulých bude v případě potřeby připraven posílit spoje v úseku od Východního nádraží na Městský hřbitov o další vozy.

Cestující také budou moci bezplatně přepravovat jeden věnec či smuteční kytici větších rozměrů. Dočasně bude změněn i systém parkování u Městského hřbitova.

Prosíme občany, kteří běžně využívají toto parkoviště k dlouhodobému parkování, aby respektováním dočasných změn v parkování umožnili svým spoluobčanům uctít Památku zesnulých," dodal k dočasným změnám v parkování náměstek primátora Daniel Žídek.