Rekonstrukci zimáku už měla na stole nejedna vládnoucí opavská garnitura, avšak vize zůstaly na papíře. Mezi priority zařadila tuto akci i vláda současná v čele s primátorem Tomášem Navrátilem (ANO 2011) a zatím je tento projekt k uskutečnění asi nejblíže. Hláska už disponuje pravomocným rozhodnutím pro realizaci.

Opava znovu bruslařskou metropolí? Ostudu města by měl nahradit nový stadion

„V této chvíli se připravuje technické zadání pro výběr zhotovitele a rovněž se aktualizuje položkový rozpočet. Soutěž chceme vypsat do konce února a budeme chtít zastropovat cenu. Zastupitelstvem máme schválenou částku 218 milionů korun, avšak jde o projekt z roku 2021. Musí se tedy provést jeho aktualizace. Nová cena by se mohla pohybovat kolem 250, 260 milionů, ale jde jen o odhad, konkrétně to ukáže zmíněná aktualizace položkového rozpočtu,“ přibližuje Tomáš Navrátil s tím, že se zahájením prací se počítá na konci sezony v květnu. Zimák by měl být opraven za 10 měsíců.

Opozice: všechno je špatně

Podle opozičních klubů ODS a TOP09 ale bude nový zimák stát 400 až 500 milionů, jak uvedli ve svém prohlášení.

„Nevím, kde k této částce dospěli, jedná se o nesmysl a šíření dezinformací,“ reaguje Tomáš Navrátil. Konečná suma na stadion prý ale není jediným prohřeškem.

„Přestože bychom si přáli řešit neutěšený stav současného zimního stadionu, nemůžeme souhlasit s přijatým řešením. Není řešena dopravní obslužnost, parkování léta nestačí. Stadion je navrhován pro 2500 diváků, ale návštěvnost je v průměru za posledních deset let pod 500. Projekt ponechává stávající střechu, není zesílena statika a není řešeno vytápění objektu. Přesto, že na tyto problémy upozorňujeme již několik let, vedení města nevybíravými způsoby prosazuje svou vůli na zastupitelstvu i v zainteresovaných úřadech,“ konstatují Marek Veselý (ODS) a Monika Klapková (TOP09) s tím, že není ani zajištěno náhradní kluziště po dobu rekonstrukce ani žádná dotace na stavbu.

Oba zmíněné kluby chtěly jít jinou cestou, a to postavit zbrusu nový, ale menší stadion.

„Šlo by o moderní, provozně i ekologicky efektivní novostavbu ve vhodné lokalitě pro 500 sedících a 1000 stojících diváků. To by podle zkušeností z jiných měst stálo mnohem méně. Ptáme se, proč radnice tlačí takový zmetek? Nabízí se provize a vavříny do voleb,“ míní Veselý s Klapkovou. Opozice upozorňuje i na to, že se projekt údajně nezaobírá nakládáním s nebezpečnými odpady a zlepšením čpavkového chlazení.

Radnice se brání

Vedení slezské metropole s nařčeními kategoricky nesouhlasí.

„Čpavek a všechny další technologie jsou samozřejmě vyřešeny, jinak bychom ani nedostali stavební povolení. Navržené technologie jsou v pořádku a v souladu se zákonem a všemi normami, museli jsme splnit přísně bezpečnostní předpisy. I vytápění je součástí stavebního povolení. Statika je vyhovující a opírá se o statický posudek. Statické posouzení nosných rámů střešní konstrukce stadionu odpovídá současným stavebním normám, ani bez toho by nebylo vydáno stavební povolení. Co se náhradního bruslení týká, tak to momentálně zajišťujeme. Máme několik variant řešení, které v tuto chvíli mapujeme. Můžeme využívat okolní zimní stadiony, třeba v Kravařích, Horním Benešově, Krnově či Ostravě. Ve hře je i varianta, že budeme mít vybudovanou svou umělou náhradní plochu pod stanem, jako to funguje například ve Zlíně, jde o plochu, která jde rozmontovat a pak použít třeba na veřejné zimní bruslení. Ale jsou to jen nápady, všechny varianty propočítáváme a uvidíme, která se bude jevit jako nejlepší,“ říká Tomáš Navrátil.

I kapacita parkování je podle něj v normě, opět zdůraznil, že by jinak stavební úřad nemohl vydat stavební povolení.

„V docházkové vzdálenosti budou už letos na jaře dva parkovací domy, takže míst bude dostatek. Pokud by se mělo v této lokalitě stavět další parkoviště, v úvahu připadá jen podzemní, které by stavbu o nejméně 200 milionů prodražilo a dokončení by se posunulo nejméně o rok,“ míní primátor.

Město bude na opravu zimního stadionu žádat o dotaci, a to Národní sportovní agenturu. Jenže aktuálně jsou všechny dotace kvůli rozpočtového provizoria státu pozastaveny, takže se neví, zda bude radnice úspěšná. I kdyby ale dotace nevyšla, do oprav se půjde i tak, rekonstrukce se podle Tomáše Navrátila zaplatí z našetřených peněz.

K návrhu opozice na stavbu nového stadionu pak primátor dodává: „Byly řešeny všechny varianty, tedy velký nový stadion v Městských sadech, malý stadion typu ICERINK opět třeba v Městských sadech, v lokalitě Sokolka ve Fügnerově ulici, v Karnole a podobně. Projektový tým vyhodnotil jako nejlepší variantu rekonstrukci stávajícího stadionu a zastupitelé tuto variantu schválili.“