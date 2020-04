Za jeho volantem sedět pětatřicetiletý muž ze Slovenska, který aktuálně žije v České republice.

„Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, pozitivní však u něj byl test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek a jedů v jeho těle, přesněji na návykové látky amfetamin a metamfetamin,“ uvedl opavský policejní mluvčí René Černohorský. Policisté navíc zjistili, že muž není majitelem příslušného řidičáku a navíc je po něm vyhlášeno pátrání v souvislosti se zjištěním jeho současného pobytu.

Jenže tento Slovák nebyl jediným hledaným sedícím ve voze. V celostátním pátrání se totiž nacházela i jeho čtyřicetiletá spolujezdkyně z Ostravy.

„Okresní soud v Ostravě na ni vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Obě osoby tak byly zajištěny a omezeny na svobodě, přičemž žena byla eskortována k soudkyni ostravského soudu a následně byla dodána do ostravské věznice. Muž byl převezen k nutným procesním úkonům do budovy velkoheraltických policistů, po kterých byl propuštěn,“ dodal René Černohorský. Událostí se dále zabývají policisté a kriminalisté.