Latentně politická, prožitková instalace Smrt slunce. Prázdná místa, kterou vizuální umělec Matěj Frank, jedna z výrazných osobností současné středoevropské umělecké scény, pro Dům umění připravil, cíleně testuje možnosti prostoru a času. Základní jednotkou a pevným bodem je tělo, série figurativních sochařských realizací, kolem nichž se rozpíná architektura bývalého kláštera. Do ní jsou recipročně vloženy samostatné zvukové instalace. Stává se tak mentálním, imaginativním i smyslovým středobodem svébytného universa.

Je libo historický bunkr? Armáda prodává řopíky i na Opavsku

Vstupujeme do něj, procházíme jím, pobýváme v něm, splýváme s ním a spolu s nabytou zkušeností jím otáčíme. To, co máme ve zvyku komplikovat, se tu jeví jako krystalicky čisté. Stačí však drobná nepozornost nebo necitlivost a přichází zvrat – svět tak, jak jej známe, se mění, vzdaluje, už není náš, je cizí. Stává se z něj prázdné místo, nastává smrt slunce. Německý výtvarník Hans Peter Kuhn se na výstavě prezentuje svou světelně-zvukovou instalací Nevymezená krajina IV., umístěnou v prostoru původní klášterní oratoře.