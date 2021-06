V Ostravě oba začaly poprvé jezdit od listopadu loňského roku jako „šichťáky“ z Poruby do Hrabové - VÍCE ZDE.

Tehdy pandemie koronaviru zpozdila jejich výrobu a doručení do Ostravy, takže je dopravce nestihl nasadit na sezonu na plánované turistické okružní lince z Dolních Vítkovic do zoo. Tam se tak objevily až o uplynulém víkendu - VÍCE ZDE.

Tehdy i teď však budily velká očekávání ze strany cestujících. V listopadu se s pracovníky do průmyslové zóny svezli i mnozí nadšenci a také o víkendu jimi jela spousta lidí, kteří by normálně do zoo či Dolních Vítkovic možná ani nešli.

Start nové linky, kdy doubledecker spojí Dolní oblast Vítkovice se zoologickou zahradou, 5. června 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Z doubledeckerů v ulicích Ostravy je nový dopravní fenomén. Deník se proto u mluvčí Dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové rozhodl zjistit odpovědi na dříve či později často kladené otázky a zajímavosti.

Model doubledeckeru jako reklamní předmět?

Našim úkolem je být tady pro naše cestující, bude-li poptávka a zájem, zvážíme to. Už teď můžeme říci, že nejste první, kdo se ptá. Pokud nějaký model, nebo jiný podobný předmět vznikne, určitě o tom budeme informovat. Doporučujeme tak sledovat naše sociální sítě, možná tam už brzy "něco" objevíte.

Doubledecker pro soukromou svatební či narozeninovou jízdu?

Zapamatujte si, prosím: zajezdy.dpo.cz. Tam najdete objednávací formulář k pronájmu nejen doubledeckerů, ale i dalších našich vozů. Tramvaje, trolejbusy, autobusy, a to včetně těch historických. Nabídka je opravdu velká. Oslava kulatých narozenin, nebo rozlučka se svobodou? Věříme, že si vyberete. Cena za pronájem se pak odvíjí od najetých kilometrů. Na stránkách si skrze formulář můžete vše rezervovat a případně se doptat na detaily.

Kde spatřit doubledeckery přes týden?

Přes týden jsou nadále nasazovány na vybraných spojích linky č. 78 z Poruby do průmyslové zóny Hrabová a zpět. Občas odpočívají, ale primárně jsou to statní mladíci, kteří touží být v provozu, co nejvíce. Kvůli epidemii koronaviru se zpozdilo jejich nasazení na vyhlídkové lince č. 88, teď je čas jejich potenciál využít na maximum.

Speciální výcvik na řízení doubledeckeru?

Pro řízení doubledeckeru musí mít řidič řidičský průkaz sk. D, tedy oprávnění pro řízení běžného autobusu. Nicméně je pravda, že naši řidiči před jízdou doubledeckerem procházejí zácvikem na tento daný typ vozidla. Na bezpečnosti si zakládáme a je pro nás samozřejmostí mít trénované řidiče, na které je v provozu maximální spolehnutí.

Řízení doubledeckeru za odměnu?

Na doubledeckery je momentálně zaškoleno cca 15 řidičů s odpovídající praxí pro řízení autobusů, kteří prošli kandidaturou přes vedoucího střediska dopravy.

Doubledeckery jako jediné vozy s vlastními zastávkami!

Pro doubledeckery byly zřízeny dvě speciální zastávky – u Velkého světa techniky a také nedaleko Bolt Toweru v Dolních Vítkovicích. V tuto chvíli neuvažujeme o tom, že by do areálu zajížděly i jiné spoje. Zastávky tak budou mít doubledeckery výhradně pro sebe.

Víkend na jedničku. Plné doubledecky byly magnet!

Zájem o jízdy byl během úvodního víkendu provozu linky 88 opravdu velký a jsme za to rádi. Děkujeme všem cestujícím za důvěru. Od našich řidičů víme, že ve vozech převáželi lidi z celé republiky, například ze Zlína nebo Brna. Kromě období kolem polední pauzy, kdy byla obsazenost vozů tříčtvrtinová, jezdily oba doubledeckery plně obsazené až do večera.

Technické údaje ostravských doubledeckerů

• Pohon: CNG

• Počet míst k sezení: 68 osob (13 dole, 55 nahoře)

• Výška: 4 metry

• Délka: 12,3 metru

• Výbava: klimatizace v dolním podlaží, Wi-Fi, kamerový systém, USB konektory