E-recepty jsou nedomyšlený paskvil, tvrdí lékařka

Přestože lékaři na Opavsku měli od začátku nového roku vydávat elektronické recepty, u většiny to tak není. Chybí totiž přístupové kódy.

Eva Dratvová s povinným vydávám elektronických receptů nesouhlasí.Foto: DENÍK / Veronika Schindlerová

Mělo to fungovat. Řeč je o elektronických receptech, které měli od začátku tohoto roku povinně vydávat lékaři ve všech ordinacích. Chybička se však vloudila.

Tak jak většina lékařů ještě před startem celého systému předpokládala. Řada z nich totiž stále čeká na přístupový kód od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL), ať vydávání e-receptů může vůbec začít.

„Elektronické recepty by měly fungovat, ale je to tak, jak se předpokládalo. SUKL mi stále nedodal kód, o který jsem žádal přibližně před měsícem. Většina lékařů na Opavsku tedy stále vydává papírové recepty. To je dobře, protože po Vánocích bývá v ordinacích nával, tak to aspoň nezdržuje,“ uvedl předseda okresního sdružení praktických lékařů ČR Oldřich Víteček.

Podobná slova pak zazněla také z úst opavské praktické lékařky Evy Dratvové, do jejíž ordinace se naše redakce vypravila. „Čekám na obálku s kódem, abych mohla spustit systém. Wi-fi už v ordinaci mám, ale musela jsem si kupovat nový počítač a tiskárnu, samozřejmě na vlastní náklady,“ uvedla Eva Dratvová.

A pokračovala: „Co se e-receptů týká, systém pochopitelně neignoruji, abych se vyhnula pokutě. Ta může činit až dva miliony korun.“

Stejně jako ostatní lékaři tak i ona stále vydává klasické recepty, na které jsou lidé zvyklí. Jen na zadní stranu receptu uvede důvod, proč elektronický recept nemohla vydat. Tak jako tak s povinným vydávám e-receptů nesouhlasí. „Je to profesně, ekonomicko - osobní tíseň, protože dvoumilionovou pokutu mohl vymyslet jen absolutně arogantní gauner. To je věc, která mě rozčiluje asi nejvíc.

My jako lékaři odkryjeme nejen svá data, ale i data svých pacientů. A komu? Nějaké firmě? Lidé za mnou přijdou se zdravotním problémem. Já jsem musela podepsat smlouvu se SUKLEM, ale pacienti přece nic nepodepsali. Dávám tak všanc všechny jejich údaje.

To už není Státní ústav pro kontrolu léčiv, ale pro kontrolu lékařů a pacientů. Absolutní vrchol,“ nebrala si servítky.

MUSÍ TO MÍT HLAVU A PATU

Podle ní by mělo být vydávání elektronických receptů založeno na dobrovolné bázi. „Musí to přece mít nějaký přínos a hlavně chránit citlivá data. Lékařům to přidělává, respektive zpomaluje práci. V čem si pomůžeme? Stejně budou zase lidé odcházet od lékaře s vytisknutým papírem jako předtím. Je to byrokratická šikana a další krok k nesvobodě,“ pokračovala.

Nápad s elektronickými recepty není úplnou novinkou, o jejich zavedení se uvažuje už několik let. „Prý jsme na to měli deset let a nebyli jsme schopni se k systému připojit. Proboha tady nejde o ty roky, ale o to, že je to opravdu paskvil. Já osobně chci pacienty vidět a mluvit s nimi. Nedovedu si představit, že bych třeba recept na antibiotika posílala někomu mailem,“ doplnila.

Nakonec se nechala Eva Dratvová slyšet, že budoucnost zdravotnictví v elektronizaci je, ale musí to mít hlavu a patu. Zůstává tak otázkou, jak to bude v čekárnách a ordinacích vypadat za pár týdnů, až vydávání elektronických receptů skutečně bude fungovat.

Odborníci se totiž shodují, že doba trávená u lékaře se výrazně prodlouží.