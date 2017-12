Elektronické recepty vzbuzují emoce

Od nového roku u lékaře podle všeho strávíte více času, než byste chtěli. Elektronické recepty totiž prodlouží jak čekací dobu, tak čas strávenýv ordinaci

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Řeší se to úplně všude. Kvůli zavedení elektronických receptů lékaři napříč celou republikou nedávno dokonce stávkovali a uzavřeli na jeden den své ordinace. Na Opavsku se mělo jednat asi o devadesát procent lékařů.

K tématu elektronických receptů se většina z nich nechce veřejně vyjadřovat, alespoň ne v tuto chvíli. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů České republiky Petra Šonky je proti elektronickým receptům drtivá většina lékařů.

„Je to nedostatečně vyřešené, systém neumí to, co měl umět. V ničem se nevylepšil. Výhody, které slibovaly, nejsou. Ministerstvo navíc nepovolilo souběh klasického a elektronického receptu,“ řekl naší redakci Šonka s tím, že problémem je i samotné zprovoznění elektronických receptů přes Státní ústav kontroly léčiv (SÚKL).

„Infolinka SÚKL je přetížená, nestíhají to vůbec vyřizovat. Lékařům do počítačů celý systém musí nainstalovat samozřejmě odborník,“ pokračuje.

Jaký tedy bude postup a s čím mají pacienti od začátku nového roku počítat? „Pacient dostane recept. Dole místo razítka a podpisu bude čárový kód. Pacientům to nepřinese vůbec nic. Komplikuje to lékařům práci a vůbec nic to nepřináší. Teď používá eRecepty zhruba deset procent lékařů. Uvidíme, co to udělá, až to bude sto procent,“ řekl.

Více času budou lidé zřejmě trávit i v lékárnách, kde používání elektronických receptů prodlouží výdejní dobu. „Lékaři budou ještě na začátku roku psát normálně i papírové recepty. Vyhláška, která má upřesnit zákon, ještě nevyšla. V rámci republiky chce skončit zhruba sto lékařů, pro které už to je doslova poslední kapka,“ nechal se slyšet Šonka.

Nakonec popsal, jaký je postup, pokud chce lékař svou praxi skutečně ukončit. „Pokud lékař ukončí činnost a nikomu svou praxi nepředává, musí předat kartotéku odboru zdravotnictví Krajského úřadu. Padesát lékařů z České republiky už to úřadu nahlásilo, další ještě vyčkávají,“ uzavřel Šonka.

U LÉKAŘE SI POČKÁTE

Proti elektronickým receptům je taky předseda okresního Sdružení praktických lékařů ČR Oldřich Víteček. „Jestli chce někdo z lékařů na Opavsku končit, to nevím. Lékaři nám to nehlásí,“ podotkl.

„Jsem proti elektronickým receptům. Nic to nepřináší, jen to bude prodlužovat pacientům dobu strávenou v ordinaci a natahovat se budou i čekací doby v čekárnách. Je to zbytečná komplikace,“ míní Víteček.

Systém podle jeho slov sbírá citlivé informace o tom, co lékař předepisuje a co pacient užívá. Přestože lékaři z Opavska se nechtěli k elektronickým receptům ve většině případů vůbec vyjadřovat, našli se i výjimky.

„Zavádění eReceptů je v této době náročné,ovšem zatím se blíže nemohu vyjádřit k tomu, do jaké míry nám zavedení těchto receptů bude komplikovat práci v ordinaci praktického lékaře. Svoji lékařskou praxi zatím nehodlám ukončit,“ řekla například opavská praktická lékařka Miluše Gajdušková.

ERECEPTY UŽ DÁVNO POUŽÍVAJÍ

Opavský diabetolog Radomil Pluschke používá elektronické recepty už dlouho. „O tom, že někdo chce skončit praxi kvůli receptům, nevím. Ve všech našich ambulancích používáme eRecepty přibližně tři roky, prakticky od začátku jejich vzniku. Byli jsme průkopníky v tomto snažení. Je to jednoduché a zvládne to asi každý.

Celý systém je totiž plně automatizován. Daný modul našeho lékařského softwaru byl zdarma,“ uvedl Pluschke a doplnil, že lékař si kupuje jen certifikát, který stoji čtyři sta korun. „Nicméně já tento certifikát používám i pro jiné účely, včetně bankovnictví. Takže celá investice, tedy čtyři sta korun za rok, není poplatná jen eReceptům.

Využíváme i posílání eReceptů e-mailovou poštou do schránek našich pacientů, pokud ji mají a chtějí tuto službu využít,“ vysvětluje s tím, že jsou oni i pacienti spokojeni.

„Nejsem ale právník ani IT pracovník, abych zhodnotil právní či elektronické riziko. Ale jako lékař a uživatel jsem nadmíru spokojen a práci mi to nijak nekomplikuje, protože ani nevím o tom, že produkuji nějaký eRecept,“ uvedl.

Zmínil však také, že by e-recepty měly být i nadále na dobrovolnosti. „Nicméně, pokud v Česku není něco direktivně, tak to asi nebude nikdy. Ale to již hovoříme o společenském klimatu, které se nedotýká jen eReceptů, ale i jiných součástí našeho života,“ dodal lékař.