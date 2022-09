Plyn má Opava vysoutěžený na rok 2022 a příští rok 2023. „S dodavatelskou firmou jsme uzavřeli dodatek na změnu cenových parametrů, vzhledem k tomu, co se s cenovými hladinami plynu děje. V tomto ohledu bychom měli být, pokud jde o plyn, zabezpečeni. Co se týká elektrické energie, ta je vysoutěžena na rok 2022 a připravujeme soutěž na rok 2023. Pravděpodobně se budeme řídit směrem, kterým šel kraj, a to vysoutěžení maximálně na půl roku 2023. Dochází k neustálému zdražování, takže i kraj vysoutěžil například šestnáct tisíc za megawatthodinu, my očekáváme stejné podmínky. Proto budeme právě cílit na to, abychom pokryli období půl roku a následně budeme v prvním kvartále 2023 soutěžit dále,“ konstatoval náměstek primátora Michal Kokošek.

Navýšení cen elektřiny a plynu je podle radnice značné. „Oproti roku 2021 je to o více než třicet procent, trend stále roste. Podle vývoje a aktuálních čísel očekáváme, že letos jen za elektrickou energii utratíme kolem 75 milionů korun, příští rok se to blíží k hranici 200 milionů. U plynu je to obdobné, navíc tam hrozí jeho zastavení, ale to už hovoříme o nouzovém stavu v plynárenství a teplárenství,“ říká náměstek.

Světla, ledničky, radiátory

Na radnici začala fungovat skupina, která má za úkol hledat možnosti, kde ušetřit. Týká se to města i jeho příspěvkových organizací, energie Opava soutěží všem svým společnostem. Některá opatření už se provádějí. Magistrát zkontroloval nastavení všech plynových kotelen, na sezonu je připraven časový harmonogram, od kdy do kdy se bude v jednotlivých městských budovách topit. Pořizují se hlavice na radiátory a běží i vnitřní audity na osvětlení, které mají určit, která světla v kancelářích nebo na chodbách nemusí nutně svítit. A měnit za nové se budou třeba i ledničky, které mají nižší spotřebu energie. Aby zaměstnanci města energiemi neplýtvali, stanovilo jim město desatero, jak se k energiím chovat.

Další scénáře počítají třeba i s vypnutím slavnostního nasvětlení budov, redukcí veřejného osvětlení nebo snížením vytápění na chodbách. V kancelářích bude město dodržovat předepsanou teplotu dvacet stupňů. „Krátkodobá opatření, která se mohou realizovat ihned, se už snažíme aplikovat. Pracujeme ale i na dalších variantních řešeních, v rámci střednědobých a dlouhodobých vizí cílíme na dotační programy, fotovoltaiku (FVE), kombinace plynových kotlů s elektrickými čerpadly a podobně. Máme připraveny havarijní scénáře, co se bude dít v případě, že by byl vypnut plyn, energetika bude šestnáctinásobně drahá. Co se bude muset postupně utlumit, jak se bude přistupovat k jednotlivým organizacím. Musíme vytipovat nejzásadnější budovy, které musí fungovat,“ upřesňuje primátor Tomáš Navrátil.

Co trolejbusy?

Některá města, kde jezdí tramvaje nebo trolejbusy, už avizovaly, že kvůli zdražování elektřiny výrazně zvednou i jízdné. Trolejbusy jezdí také v Opavě, ceník městské hromadné dopravy (MHD) se zvyšoval letos v březnu. Ačkoli od 1. září schválili zastupitelé v souvislosti se zmírněním dopadů inflace pro Opavany zlevnění jízdného na jeden rok, týká se to dětí a studentů do 26 let a pro osoby od 60 do 65 let je cestování MHD nově na zmíněných dvanáct měsíců zavedeno zdarma, nehrozí další navyšování cen v autobusech a trolejbusech? Podle primátora ne. „Bude se řešit celá koncepce dopravního podniku, jestli to zvládnou, zda budou jezdit jen naftovými autobusy, nebo zůstanou troleje, případně třeba půjdeme strategií kraje, a to směrem k vodíkovým autobusům. O zdražování tedy nyní nepřemýšlíme, spíše půjde o tu koncepci,“ tvrdí Tomáš Navrátil.

Opozice: zaspali jste

Podle Marka Veselého, zastupitele a předsedy nejsilnějšího opavského opozičního zastupitelského klubu ODS a TOP 09, se všechno mělo začít řešit dříve. „Problém se táhne od loňského roku, kdy skončily smlouvy a tady si myslím, že město zaspalo. Musím s lítostí konstatovat, že jako opozice nemáme žádné informace, město s námi v tomto směru vůbec nekomunikuje. Pokud se něco nedočteme v usnesení rady a podobně, vedení nejeví snahu se o problém podělit,“ sdělil naší redakci Marek Veselý.

S křížkem po funuse jde podle něj město i s plány na umisťování FVE na střechy jeho budov. Jde o pilotní projekt, protože město zatím žádné FVE nikde umístěné nemá. Nyní probíhá projektová příprava a statické posouzení šesti objektů, kde by soláry mohly být, na tuto akci jsme získali dotaci. Jde o MŠ Olomoucká, ZŠ Edvarda Beneše, ZŠ Kylešovice, ZŠ Šrámkova, budova E magistrátu a parkovací dům Skladištní. Podle primátora je problémem i to, že památkáři nechtějí v městských památkových zónách FVE povolovat. „Toto se mohlo řešit už daleko dříve. Kdysi se nesměle koketovalo s FVE v dopravním podniku, ale od té doby se nic nikam nepohnulo. A nehnulo se ani energetické zpracování odpadů, které chceme řešit. Musíme dohnat ztracený čas, i zmíněnou FVE. Co se týká provozních úspor a nákladů, to je otázka aktuální analýzy v každém jednotlivém subjektu, nedá se to říci plošně, je to na debatu kdy a jak moc svítit, topit a podobně,“ míní Marek Veselý.