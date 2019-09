Opavská Engliška sportem žije čtyřiadvacet hodin. Je k tomu předurčena, má status sportovní. „Sport je naším životem. Děláme ho, sledujeme ho, fandíme mu,“ usmívá se ředitel a atletický trenér Jan Škrabal. O tom, že se vyučování hodí do basketbalového módu měl hned jasno.

„Je to událost. Vždyť na světě hrajeme po sedmatřiceti letech. Kluci jsou navíc famózní. Fandíme každému sportu, v tom jsme ve shodě. A když vidíte v národním dresu Opaváky, je to paráda,“ pokračuje ředitel úspěšné základní školy. Engliška chrlí do světa hlavně atlety. Například Kudličku s Holušou zná celý svět. „Pozor, ve třídách máme i úspěšné baskeťáky,“ zvedá prst Jan Škrabal.

Pondělní zápas Čechů s Řeckem se sledoval napříč třídami. Zažraní do napínavého děje byli i osmáci Tom Sosna s Jakubem Henzlem, jinak hráči opavského BK. „Bude to napínavé a zápas skončí těsně, tipujeme o takových pět bodů,“ shodovali se mladí hráči, kteří se nejvíc těšili na výkon Tomáše Satoranského a opavského rozehrávače Jakuba Šiřiny. S hvězdou BK Opava si dokonce oba zahráli na basketbalovém kempu.

„Šířa je velký hráč, jsme pyšní, že je od nás,“ řekli na adresu opavské ikony. Samozřejmě, že velmi dobře znají další opavskou personu, trenéra Petra Czudka. „Potkáváme se s nimi na hale, a teď jsou součástí takovéhoto úspěchu,“ dodali.

Pochyby vystřídala radost

Atmosféra v učebně byla zpočátku stejně ospalá jako hra českých hráčů. Oproti tomu Řekové nastoupili ve velkém stylu. Následně ale výrazně lepší výkon ve druhé čtvrtině znamenal, že se český tým dostal do vedení a třídou se linula euforie, žáci mezi sebou vášnivě diskutovali a s úsměvem na rtech si o pauze vydechli.

Češi na MS v Číně:

V poločase vedli čeští basketbalisté o jeden bod. Když si ve třetí čtvrtině vzali Řekové vedení zpět, zmocnila se všech přihlížejících nervozita, která trvala až do posledních sekund významného utkání. Trojka Bohačíka dvě minuty před koncem zápasu odstartovala nadšení a naději, Češi se jeho košem dotáhli na rozdíl pouhých dvou bodů.

„Tak to je krása! Ačkoliv basket nehraji, sport mě obecně baví a fandění si moc užívám,“ sdělil deváťák Filip, který byl během přenosu slyšet nejvíce. Zápas skončil rozdílem sedmi bodů. „Přijatelná porážka. Amerika Brazilce smázne a jsme tam,“ znělo z úst mladých fanoušků zpoza školních lavic.

Do basketbalové horečky byli vtaženi i kantoři. Nejvíce asi David Bednář, který na škole učí osmnáctým rokem a basketbal má pod palcem. Se svým výběrem se loni dokonce dostal na finálový turnaj juniorské NBA. „Basket se na škole ale dělal vždycky. Při pravidelných soutěžích mezi školami se Engliška umisťuje pokaždé na předních příčkách. Basket mi přináší radost. Na kluky jsem pyšný, ve čtvrtfinále nikdo nevěřil,“ zakončil.