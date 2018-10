Éra nejdéle sloužícího starosty končí

Jeden unikát má Slavkov. Tamní starosta Vladimír Chovanec (nezávislý) totiž obec vede neuvěřitelných 42 let, což je v České republice dost možná rekord. Nyní se ale rozhodl přenechat starostenskou židli někomu jinému.

Vladimír Chovanec v čele Slavkova končí.Foto: archiv Deníku

Na nového starostu si budou muset zvykat obyvatelé Slavkova. Stávající čelný představitel obce Vladimír Chovanec dospěl k závěru, že úřad by už měla vykonávat jiná osoba.

Ve vedení Slavkova stál dlouhých 42 let. Nejdříve vykonával funkci uvolněného člena Místního národního výboru Slavkov, do pozice starosty byl zvolen hned po sametové revoluci. Nyní se však jedna velká kapitola jeho života uzavírá. Vladimír Chovanec sice letos znovu kandidoval a hlasy voličů jej poslaly z posledního, patnáctého místa kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Slavkova opět do zastupitelstva, avšak na starostenskou židli neusedne.

„Pozici obhajovat nebudu. Uvažoval jsem o tom už před čtyřmi lety a postupně jsem si řekl, že už to dělám opravdu dlouho a je nutná změna. Jsem už v důchodovém věku, přibývá administrativy, je potřeba přenechat to někomu mladšímu a tak dále. Samozřejmě budu muset hledat nové formy zájmů, abych vyplnil svůj volný čas, nicméně o dění v obci se určitě zajímat budu. Těší mě důvěra občanů,“ uvedl Vladimír Chovanec, který však bude minimálně následující čtyři roky ještě zastupitelem Slavkova.

Kdo se tedy postaví do čela obce? Pondělní setkání SNK Slavkova, které se ziskem 64,94 procenta ovládlo volby v obci, navrhlo na tuto pozici lídra kandidátky Rostislava Musilu (nezávislý). Bude pro něj složité převzít funkci po Vladimíru Chovancovi?

„Musím říci, že jsem byl přímo panem Chovancem osloven, čehož si nesmírně cením. Samozřejmě vykonávat práci někoho, kdo byl nejspíše nejdéle sloužícím starostou v zemi, nebude snadné. Ale může mi to ulehčit sám Vladimír Chovanec, který mi přislíbil spolupráci,“ řekl naší redakci Rostislav Musila.

V minulém volebním období v zastupitelstvu Slavkova nefiguroval. Zkušeností má však podle svých slov i tak dostatek.

„Jsem vystudovaný právník, rozumím ekonomice. Dlouhá léta jsem byl tajemníkem obce s rozšířenou působností, takže věřím, že toto vše zúročím,“ mínil.

Jestli se Rostislav Musila stane novým slavkovským starostou, ale zatím není definitivní. Návrh musí schválit ustavující zastupitelstvo, které se by mohlo uskutečnit 31. října.