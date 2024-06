/VIDEO/ Pro letošní volby do Evropského parlamentu nasadily hned tři politické strany na první tři příčky kandidátek rodáky z Moravskoslezského kraje. Původem Ostravan Lubomír Zaorálek je lídrem kandidátky SOCDEM. Taktéž na první příčku, tentokrát ale koalice Stačilo!, nasadilo KSČM Kateřinu Konečnou z Nového Jičína. A z třetího místa na kandidátce Pirátů se bude snažit do europarlamentu dostat Zuzana Klusová z Karviné. Deník proto zajímalo, zda budou mít osobnosti lídrů ve svých rodných městech nějaký vliv na volební účast.

Anketa eu volby 2024 Karvina Novy Jicin | Video: Kaňoková Michaela

Vylepší rodácí letošní volební účast?

Celorepublikově patří aktivita voličů při volbách do Evropského parlamentu k těm nejnižším. Před pěti lety přišlo k urnám pouze 28,72 procent voličů v rámci celé České republiky. V Moravskoslezském kraji byli voliči o něco málo aktivnější než činil republikový průměr a účast se vyhoupla na 28,76 procent. Ovšem mezi jednotlivými městy kraje byla znatelné rozdíly. Jednu z nejnižších účastí měla Karviná se 17,76 procenty.

Stopa MS kraje v europarlamentu? Šanci má Klusová a Konečná. Zaorálek sází vše

Podle předvolebních prognóz mají největší šanci dostat se do europarlamentu ze zástupců Moravskoslezského kraje Kateřina Konečná a Zuzana Klusová. Deník proto vyrazil do jejich rodných měst, aby vyzpovídal místní obyvatele, jestli se chystají jít v pátek nebo v sobotu k volbám. Má, nebo nemá vliv na ochotu jít k volebním urnám to, že kandiduje váš soused? Jak to v Karviné a Novém Jičíně dopadlo, to se můžete podívat na videu.