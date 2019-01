OPAVA - Oslovení opavští lékaři mají k problematice zcela jednotné stanovisko.

Poslanec a lékař Boris Šťastný (ODS) otevřel v parlamentu diskusi o eutanazii, ale její legalizace v Česku zřejmě šanci nemá, třebaže s jejím povolením souhlasí kolem sedmdesáti procent občanů. Před několika dny prosákla informace, že nevyléčitelně nemocní čeští zájemci o dobrovolnou smrt k tomu využívají kliniky ve Švýcarsku, kde je eutanazie povolená. Jaký názor mají obyvatelé Opavska? Přinášíme vám názory těch, které naše redakce oslovila.

„Nejsem zastáncem usmrcení člověka lékařem a eutanazii bych neprovedl ani v případě, že by byla povolena. Pokud člověk chce skoncovat se životem, může to přece udělat sám a nemusí to chtít od lékaře,“ říká předseda okresního sdružení praktických lékařů ČR Oldřich Víteček. Zásadně proti je také primář urologického oddělení Slezské nemocnice Pavel Vágner. „Jako lékař se pokaždé snažím bojovat o život pacienta do poslední chvíle. Kdybych k ní byl jako vykonavatel vyzván, rozhodně bych odmítl. Navíc je tu obrovská možnost zneužití,“ konstatuje primář Vágner.

Úvahy o lékařem ukončeném životě člověka považuje primář Slezské nemocnice Jiří Hájek za dosud bezpředmětné. „Kromě etického problému vnímám i to, že stanovit kontrolní mechanizmy proti zneužití eutanazie je zatím ještě velmi obtížné. Myslím, že naše společnost na ni ještě není v současné době dostatečně vyspělá,“ míní primář Hájek.

Osobnosti váhají

Osobnosti, které redakce oslovila, už nejsou tak jednotné. „Je to moc složité. Pokud nevyléčitelně nemocný člověk hodně trpí, je to pro něj možná určité řešení. Eutanazie je však lehce zneužitelná a doba na její legalizaci u nás zatím nedozrála,“ říká ředitel Základní umělecké školy v Háji ve Slezsku Petr Hanousek. „Tento problém považuji za hodně složitý. Z lidského hlediska jsem s podmínkou přísného dohledu zákona pro eutanazii, ale z duchovního jsem zase proti ní,“ konstatuje podnikatelka v oblasti kultury Eva Peterková.

„Můj názor na eutanazii je celkem kladný, protože by mohla nevyléčitelně nemocného člověka ušetřit dalšího utrpení. To nemluvím o jeho nejbližších, kteří si při pohledu na bezmocně trpícího milovaného člověka procházejí peklem,“ vysvětluje svůj názor ředitel zámku Hradec nad Moravicí Radomír Přibyla. Jeho kolegyně z raduňského zámku Eva Kolářová je podobného mínění: „Docela chápu, že si takový odchod ze života někdo zvolí. Pokud bych trpěla silnými bolestmi a věděla, že to už lepší nebude, asi bych o eutanazii požádala.“

Opavští poslanci v podstatě souhlasí

V názorech na to, jestli by zvedli ruku pro povolení eutanazie, se v podstatě shodují také opavští poslanci. „Pokud se trpící člověk s vědomím, že se jeho bolesti budou už jen prohlubovat, svobodně rozhodne pro ukončení svého trápení, tak proč ne?“ říká Václav Klučka (ČSSD). Jeho stranický kolega by se k eutanazii také přiklonil. „Souhlasil bych s jejím povolením, ale jen za předpokladu dokonale ošetřených podmínek. Tuto možnost bych trpícímu člověku, který se pro ukončení života svobodně rozhodne, určitě dal,“ konstatuje Pavol Kubuš (ČSSD). „Pro povolení eutanazie bych ruku pravděpodobně zvedl už proto, že vím, o čem mluvím. Vycházím z velmi smutné osobní zkušenosti i z přání těch, kteří si zbytek života museli doslova protrpět. Rozhodně bych ale nechtěl být jejím vykonavatelem,“ přibližuje svůj postoj Miroslav Opálka (KSČM). Názor Miroslava Krajíčka (ODS) se pro jeho pobyt mimo republiku zjistit nepodařilo.

Opavan: I pes má milost

Jednoznačný názor na eutanazii má například Opavan Michal Šebela. „Prosím vás, každý trpící pes je z humánních důvodů bezbolestně uspán, aby dál netrpěl, kdežto lidem je ze stejně humánních důvodů tato možnost odpírána. Svůj kalich bolesti si musejí vypít pěkně až do dna. S tím rozhodně souhlasit nemohu,“ zdůraznil.