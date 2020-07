Poklidnou noc narušila ve čtvrtek 9. července krátce před druhou hodinou ranní v Sokolovské ulici v Bolaticích na Opavsku exploze. Výbuch se odehrál v jednom z rodinných domů, tlaková vlna pak poničila i okolní obydlí a zaparkovaná auta. Ke zranění osob naštěstí dojít nemělo. I přesto ale tato událost rezonuje celou obcí.

„Občany to zasáhlo hodně, všichni se vylekali, protože výbuch byl tak silný, že to slyšeli i lidé několik stovek metrů daleko, vlastně v celých Bolaticích. Dokonce někdo říkal, že explozi slyšel snad i v sousední Chuchelné. Pro mnohé to byl šok i v tom smyslu, že se nakonec zjišťuje, že to bylo úmyslné odpálení bomby. Myslím, že ještě teď si to lidé vykládají, že k něčemu takovému v Bolaticích došlo. To nikdo nečekal, ani já. Doufám, že policisté pachatele brzy vyhledají,“ nechal se slyšet bolatický starosta Herbert Pavera.

V domě, kde byla nálož nastražená, bydlí občan polské národnosti se svou českou partnerkou. Podle informací Deníku nejdříve policisté pracovali s verzí pojišťovacího podvodu. Nyní se už i v obci hovoří o tom, že bomba měla být součástí plánu ohledně vyřizování účtů mezi podnikateli. Policejní mluvčí Soňa Štětínská konkrétní být nechtěla.

„Policie vždy prověřuje veškeré informace a pracuje s různými motivy. Nikdy nelze nic vyloučit. S ohledem na množství otazníků a charakter události by byl v této chvíli komentář k možnému motivu jednání neznámého pachatele spekulací,“ sdělila s tím, že kriminalisté věc prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Poškozený má nyní mít i policejní ochranu. „A v minulosti měl pracovat pro polskou vládu,“ řekl deníku člověk znalý prostředí.

Herbert Pavera míní, že poškozená rodina a jejich blízcí rozhodně patří v Bolaticích ke slušným. „Jde o zcela normální rodinu. Ale znáte to, nikdy člověk neví, do čeho se zamotá a nečekal jsem, že to dojde tak daleko, že se dostane na nějaké vyřizování účtů a podobně.“

Na místě zasahovali mimo jiné i policisté z extremistického oddělení. Herbert Pavera, který je také senátorem, bydlí ve vedlejší ulici. On sám vylučuje, že by se mělo jednat o „nepovedený“ útok na jeho osobu.

„Vůbec mě to nenapadlo, určitě ne. Samozřejmě při takových věcech, kdy vybuchne nástražná výbušnina, se nesmí nic podcenit. Proto tam tito specialisté byli. Myslím, že policie odvedla skvělou práci, moc jim děkuji, že se o vše zajímají a věřím, že i naši občané jim pomohou ve vypátrání pachatele či pachatelů,“ dodal Herbert Pavera.