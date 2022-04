Složená je z osmdesáti uměleckých a historických předmětů i věcí denní potřeby od roku 1945 s přímou vazbou na Opavu. „Připravili jsme ji tak trochu v kontrastu k původní první části expozice, sestavené z předmětů výlučně do roku 1945. Mnozí Opavané si při prohlídce určitě vzpomenou na věci, které už ve městě sami zažili a viděli,“ říká tajemník opavského magistrátu a duchovní otec vzniku expozice Tomáš Elis.

Skautský dům se oficiálně otevírá

Některé předměty jsou věci denní potřeby, jiné se vztahují se k opavskému Tuzexu, k vidění jsou připomínky Petra Bezruče, řada obrazových materiálů a fotek k oslavám 750. výročí Opavy v roce 1974. Originální zajímavost představuje série fotografií, chronologicky mapující pohled na Horní náměstí směrem k divadlu napříč časem – od první jízdy tramvaje v roce 1905 přes mši na náměstí z roku 1915 či příjezd nacistů v roce 1938 až po tryznu za Klementa Gottwalda v roce 1953 nebo listopad 1989.

Expozice Opava-Troppau.Zdroj: archiv města Opavy

Obě části expozice se nacházejí instalované proti sobě v radniční věži. První část, která je starší, sídlí v první části půdního prostoru Hlásky a nová je umístěna v jeho druhé, zrekonstruované části. Návštěvník v nich nenajde originální historické obrazy a grafiky, protože by ve věži neměly odpovídající podmínky a jsou uloženy ve vhodnějších prostorách magistrátu. „Obě expozice mohou zájemci navštívit od května do září vždy od 10 do 17 hodin během ohlášených výstupů na Hlásku. První možnost dostanou v sobotu 7. května,“ informuje pracovnice magistrátu Eva Sůrová.