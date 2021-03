Oprava kabin, renovace pergoly, nátěr střechy, oprava fasády. To je jen malý výčet prací, které se v loňském roce odehrály ve štítinském areálu TJ Tatran, který se tak dočkal kýžené úpravy. Jeho členové zde loni za účelem zvelebení areálu brigádně strávili 2225 hodin. Nejen o tom jsme si v následujícím rozhovoru povídali se štítinským starostou Karlem Ulrichem.

Jak již bylo zmíněno, velký kus práce se v loňském roce povedl v areálu TJ Tatran. Zkuste tedy vyjmenovat, o co přesně šlo?

TJ Tatran je v obci největší společenskou organizací, má přes 200 členů. Platíme jim materiál, avšak oni sami si vše dělají svépomocí. Loni zde opravdu odpracovali spoustu hodin, my s nimi úzce spolupracujeme. Jsme rádi, že se tam konají různé kulturní akce i od našich dalších spolků. V minulém roce zde bylo otevřeno nové workoutové hřiště, které občané velmi uvítali a hojně jej využívají. Přes dotační titul se nám podařilo opravit kabiny. Dále se zrenovovala a rozšířila dřevěná pergola. K tenisovým kurtům se vybudovaly nové chodníky, před pódiem se položila dlažba, kolem stromů se postavily gabionové zídky k sezení. Natírala se plechová střecha, opravovala fasáda, sanovaly se betonové prvky na tribuně, která byla v základech popraskaná. Zkrátka areál se kompletně upravil.

Co dalšího se loni podařilo?

Práce probíhaly i v areálu sboru jednotky dobrovolných hasičů. I ten patří obci a funguje to stejně jako u TJ Tatran, my hradíme prostředky, členové se do toho pak pustí sami a pracují zde brigádně. Dělají mi velikou radost. Zde se rozboural starý kiosek a staví se zbrusu nová restaurace. Jde o dřevostavbu, bude velmi útulná, je pěkná, velká, budou se zde moci pořádat akce. Pokud to tedy epidemiologická situace dovolí. Otevřeno by měla mít celoročně a myslím, že to bude chlouba Štítiny. I tento hasičský areál pak slouží dalším obecním spolkům, své akce tam mívá rovněž škola, ani zde nechybí herní prvky pro děti, přes léto je areál hojně využíván.

Ve Štítině funguje také skautský oddíl, že?

Ano, a právě jim chceme nabídnout prostor, kde bychom jim udělali tábořiště, o které by se pak oni starali. Jde o lokalitu mimo obec, dá se říci na pozemku skládky, která by se zkulturnila. Bylo by to místo pro volnočasové aktivity jak pro Junáky, tak i občany naší obce.

Pojďme k otázce kulturního života. Povedlo se vám loni vůbec nějakou akci uspořádat?

Loni se nám podařilo uspořádat akci, která se koná každoročně. Jde o Uctění památky generála Heliodora Píky s doprovodným programem. V rámci něj došlo také ke křtu knihy Ladislava Vrchovského Generál Heliodor Píka a jeho vrazi. Jde o román podle skutečné události. Ve večerním programu pak vystoupila také zpěvačka Tanja se skupinou Citron. Akce měla i přes nepřízeň počasí veliký úspěch. Podařilo se nám uskutečnit ještě v září dožínky se dnem horníků.

A co akce letošní, chystáte nějaké?

Kalendář akcí jsme kvůli covidu letos nevydávali. Ale pokud to situace umožní, rádi bychom uspořádali červencové posvícení s následnou Štítinskou mládeneckou. Skupina ŠAMU (Štítinská akademie múzických umění – ochotnické divadlo - pozn. red.) nacvičuje nějaký svůj další kousek. Hasiči by rádi na svátek sv. Floriana otevřeli novou hospodu, areál TJ Tatran je na akce připraven prakticky kdykoli. Takže něco málo se chystá, ale uvidíme.

Pane starosto, co se vám na vaší práci líbí?

Baví mě práce s lidmi, když vidím, že za mnou stojí a že té obci něco přináším. A to lidé skutečně vidí, navíc ten přínos musí právě oni sami posoudit. Já jsem společenský člověk. S občany se rád potkávám, bavíme se, dávají mi najevo svou náklonnost, zpětnou vazbu. To mě těší. A také to, že i jako starosta si v hospodě sednu s velitelem hasičů, velitelem Tatranu nebo místními podnikateli a máme o čem debatovat. Žijeme v přátelské atmosféře, to je na tom pěkné. Já jsem původním povoláním stavař, jsem důlní revolucionář a tunelář. Například Klimkovický, Královopolský nebo Jablunkovský tunel jsou má díla, jezdil jsem různě po světě, dělal pracovní dozory. Lidé si ze mě teď dělají srandu, že přece ze starosty by se měl stát tunelář. A naopak já jsem se z tuneláře stal starostou (smích). Jsem tedy zvyklý být pořád v záběru. I jako starosta. A navíc, práce s lidmi, kteří mi fandí, mi dává energii.

A opačně – jaká jsou negativa?

Trápí mě, že se bohužel neshodnu se svými zastupiteli. Občané za mnou sice stojí, ale někteří zastupitelé už ne. A obecně bych řekl, že jsem znechucen opoziční politikou. Když vidím, co se děje, nejraději si vezmu traktůrek, pilu a jdu do lesa si pročistit hlavu. Nebo se doma věnuji svému malému hospodářství (úsměv).

Co přejte Štítině do příštích let?

Aby měla dobrého starostu, protože na tom hodně záleží. Komunikativního, upřímného a trochu flegmatického. Protože starosta trochu flegmatik být musí. Jinak by nepřežil (smích).